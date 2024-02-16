Эквадорские власти готовят срочный визит в Москву из-за запрета импорта бананов

Россельхознадзор с 5 февраля приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора из-за мухи-горбатки. Правительство Эквадора говорит, что производители срочно ищут новые рынки сбыта.

Представители Эквадора планируют в ближайшее время посетить Россию, чтобы решить проблему, связанную с поставкой бананов, пишет «Коммерсант».

В ближайшие дни делегация представителей властей Эквадора отправится в Москву, чтобы преодолеть сложности, на которые было обращено внимание еще шесть месяцев назад, когда эквадорские власти были проинформированы о фитосанитарной проблеме с бананами, — заявил МИД Эквадора.

Обновлено в13:20 (мск): После заявления МИДа Эквадора Россельхознадзор отменил частичный запрет на поставку бананов из Эквадора и разрешил пяти эквадорским компаниям снова поставлять бананы в Россию. Это право возращено под гарантии надзорных служб Эквадора, сказал глава ведомства Сергей Данкверт.

2 февраля Россельхознадзор выразил обеспокоенность из-за «систематических выявлений» мухи-горбатки в эквадорских бананах и с 5 февраля приостановил сертификацию пяти производителей бананов из Эквадора.

Глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия накануне заявила, что эквадорские производители бананов вынуждены искать новые рынки сбыта для своей продукции из-за введенных Россией ограничений на поставки этой ягоды:

Это новый вызов для эквадорских производителей и экспортеров бананов. Они начинают искать новые рынки сбыта. Правительство Эквадора хочет разобраться и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов. Эти поставки в Россию напрямую связаны с 25 тыс. рабочих мест и более 3 тыс. мелких производителей

В Россельхознадзоре при этом отмечают, что сокращение поставок из Эквадора не приведет к дефициту товара. Поставки бананов в Россию готовы начать производители из Египта, Китая, Кореи и Таиланда. Также Индия выразила желание увеличить поставки бананов в Россию.

Правительство Эквадора напомнило, что Россельхознадзор заявлял о мухе-горбатке в эквадорских бананах с 2018 г., однако никогда не принимал запретительных мер. Эксперты связывают запрет на эквадорские бананы с инцидентом, который касается военной техники.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что готов передать США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан добавил, что военная техника российского производства, которую Эквадор передаст, будет поставлена на Украину.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России настаивает, что передавать технику США недопустимо. Если Эквадор пойдет на этот шаг, могут возникнут негативные последствия в двустороннем сотрудничестве, заявила ранее российская сторона.

Как рассказывал DK.RU, Эквадор является основным поставщиком бананов для России. В январе-ноябре 2023 г. поставки составили 67,3 млн ящиков. Россия для Эквадора при этом является самым крупным рынком для сбыта бананов. В октябре 2023 г. средняя цена 1 кг бананов выросла до 143 руб., что на 47% выше октября 2022 г.

В январе были опасения, что Россия может столкнуться с дефицитом бананов из-за мятежа, который случился в Эквадоре 9 января, тогда правительство объявляло о введении в стране режима «внутреннего вооруженного конфликта».