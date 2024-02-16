Без санкций. Страны ЕС в 2023 г. закупили у России нефти и газа на €29 млрд

По итогам 2023 г. импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил €50,64 млрд, а экспорт ЕС в Россию — €38,32 млрд. В основном страны ЕС поставляют в Россию фармацевтическую продукцию.

В 2023 г. Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, которые не находятся под санкциями. Как пишет РБК со ссылкой на статистику Eurostat, страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более €29 млрд.

Что касается общего товарооборота между Евросоюзом и Россией, то в 2023 г. в стоимостном выражении он сократился в 2,9 раза по сравнению с 2022 г.

Относительно «досанкционного» 2021 г. оборот взаимной торговли ЕС и России снизился в 2,8 раза. По итогам 2023 г. импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил €50,64 млрд, а экспорт ЕС в Россию — €38,32 млрд.

Анализ европейской статистики за 2023 г. показывает, что ЕС продолжает ввозить из России нефть, нефтепродукты и природный газ, а также черные металлы, никель, алюминий, металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии (включая ядерное топливо, аммиак и т.д.). Хотя в 2022 г. Евросоюз ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, поставки российского трубопроводного газа и СПГ не запрещены. Тем не менее, если в 2021 г. на российский природный газ приходилось более 40% газового импорта ЕС, то по итогам 2023 г. эта доля уменьшилась до 8%

Крупнейшей статьей экспорта из ЕС в Россию является фармацевтическая продукция, на которую приходится 23%.

Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев уверен, что поставки СПГ в Европу в ближайшие два-три года будут сохраняться:

Российский СПГ — самый дешевый источник газа для Европы как по себестоимости, так и по короткому транспортному плечу. На горизонте ближайших десятилетий Россия останется партнером Евросоюза в сфере энергетики, но ее доля будет на уровне 5–15%, не более.

Эксперты полагают, что в сфере поставок ядерного топлива Россия также останется значимым игроком, поскольку ни ЕС, ни США от российского топлива пока отказаться не смогут. Кроме того, ЕС исключил санкционного списка удобрения из РФ.

У ЕС нет никакого желания ухудшать положение местных фермеров, отрезая их от российских удобрений. То же самое с металлами — титаном, алюминием, никелем, медью, палладием, — говорят эксперты.

Ранее DK.RU рассказывал, что в октябре 2023 г. США впервые за полтора года возобновил импорт нефти из России. В общей сложности, несмотря на санкции, в конце 2023 г. США импортировали нефть на $3,5 млн.