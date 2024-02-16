Изменились правила выезда за границу для детей до 14 лет. Что нужно знать родителям?

До сих пор дети могли пересекать границу РФ по свидетельству о рождении или с загранпаспортом, подтверждать гражданство им не требовалось. С 1 марта правила меняются, необходим штамп о гражданстве.

В России изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. С 1 марта для выезда за границу им потребуются документы, подтверждающие гражданство РФ, пишут Известия. Ранее детям при пересечении границы не требовались документы, которые подтверждают гражданство РФ. Теперь же их перечень утвержден указом президента России от 22 ноября 2023 г.

Документами, подтверждающими гражанство, могут служить: отметка о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении, документ о приобретении гражданства РФ по рождению, загранпаспорт или дипломатический паспорт родителя с внесенными данными о детях.

Таким образом, для пересечения границы по свидетельству о рождении у ребенка на обратной стороне документа в обязательном порядке должен стоять штамп о гражданстве, в противном случае ребенка не выпустят за границу.

Штамп ставят по запросу, изначально документ выдают без отметки. Если документ о рождении выдан госорганом другой страны, нужно сначала перевести его на русский язык, а потом проставить отметку о гражданстве. Штамп можно поставить в отделении МВД.

По свидетельству о рождении дети до 14 лет могут выезжать, например, в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию. Для путешествий в другие страны оформляется загранпаспорт.

Пограничная служба ФСБ разъяснила изменения в порядке выезда детей за рубеж:

Пропуск через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации (в возрасте до 14 лет) будет осуществляться при наличии у них документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации, — пояснили там.

При этом, если ребенок едет за границу по загранпаспорту, то ему не требуются ни свидетельство о рождении, ни штамп о гражданстве.

Ранее DK.RU рассказывал, что число невыездных россиян выросло на 40% и достигло 6,5 млн человек.