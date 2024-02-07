Число невыездных выросло на 40%. 6,5 млн россиян не могут выехать за границу

Ограничения на выезд — эффективная мера, говорят приставы. В 2023 г. сумма взысканий с невыездных россиян выросла на 43%, до 92,7 млрд руб. — это исторический рекорд.

На 1 января 2024 г. на исполнении у пограничной службы ФСБ России находилось 6,5 млн постановлений, выданных судебными приставами, о временном запрете на выезд за рубеж из-за долгов, пишет РБК. За январь-декабрь 2023 г. число таких решений увеличилось на 41,3% — это максимальный прирост за три года. Всего за 2023 г. приставы направили пограничникам почти 23 млн постановлений об ограничении выезда.

Правила введения запрета на выезд из-за долгов регулирует закон «Об исполнительном производстве» (№ 229-ФЗ). Судебные приставы могут применить такую меру из-за задолженности по кредитам, займам, штрафам, коммунальным платежам, налогам, алиментам, а также в отношении граждан, которые находятся в процессе банкротства.

Применение ограничения на выезд «как мера понуждения к должнику» продолжает доказывать свою эффективность, отметил представитель ФССП. Граждане России все лучше погашают долги, из-за которых им запрещают выезд. В 2023 г. они выполнили обязательства по 1,1 млн исполнительных производств, что на 89,6% больше результата 2022 г. Сумма взысканий по таким делам выросла на 43%, до 92,7 млрд руб. — это исторический рекорд.

Адвокат Forward Legal Евгений Зубков рассказал, что ограничение на выезд в рамках исполнительного производства может быть наложено, если должник отказывается добровольно расплачиваться по обязательствам:

Размер таких требований должен составлять не менее 10 тыс. руб. по алиментам и обязательствам о возмещении вреда, причиненного преступлением, а также не менее 30 тыс. руб. по иным обязательствам, например, кредитным, — говорит Зубков.

Согласно закону, гражданин может узнать о задолженности и ограничении на выезд из России в открытой базе ФССП, а также получив уведомление на портале «Госуслуги».

Запрет на выезд приставы снимают автоматически, как только к ним поступает информация о погашении обязательств, также автоматически сведения передаются в систему миграционного и регистрационного учета, которой пользуются пограничники.

Интенсивность применения ФССП временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации неуклонно растет. Если в 2022 г. данная мера применялась к каждому пятому возбужденному исполнительному производству, то в 2023-м — уже к каждому четвертому, — отмечает партнер юридической компании «Джи Ар Менеджмент» Сергей Новиков.

Добавим, что, по данным погранслужбы ФСБ, в январе-декабре 2023 г. граждане России совершили 27 млн поездок за рубеж. Это на 17% больше, чем в 2022 г. Примерно треть заграничных поездок (9,3 млн) россиян были туристическими.

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