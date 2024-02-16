В дни президентских выборов свердловчане смогут выиграть 100 кроссоверов «Москвич»

С 15 по 17 марта пройдет викторина «Опорный край». Она проводится с целью повышения явки на выборах президента. Благотворители, представители бизнес-сообщества, обеспечат гражданам отличные призы.

Викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию Свердловской области — совместная задумка областной администрации и бизнес-сообщества. С ее помощью организаторы намерены привлечь на выборы президента РФ до 3 млн человек, пишет ЕАН.

Среди призов — мотоциклы, 1 тыс. смартфонов, 40 однокомнатных квартир и 100 автомобилей «Москвич» с объемом двигателя 1,5 л, мощностью 136 литров.

16 февраля машины для викторины презентовали в Екатеринбурге.

Викторина вызвала большой энтузиазм среди благотворителей. И мы можем позволить увеличить наш подарочный фонд до 100 автомобилей. Планируя все мероприятия, общаясь с представителями крупного бизнеса, мы приняли решение, что подарок действительно должен быть актуальным для жителей области. Те, кто станет его обладателем, получат современный технологичный автомобиль, — сказал вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов (цитата по «ФедералПресс»).

Викторина пройдет в дни выборов президента 15–17 марта. Пункты проведения викторины будут расположены по соседству с избирательными участками. Победителей назовут 12 апреля.

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