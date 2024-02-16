Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.02
91,82
98,40
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В дни президентских выборов свердловчане смогут выиграть 100 кроссоверов «Москвич»

В дни президентских выборов свердловчане смогут выиграть 100 кроссоверов «Москвич»
Иллюстрация: fedpress.ru

С 15 по 17 марта пройдет викторина «Опорный край». Она проводится с целью повышения явки на выборах президента. Благотворители, представители бизнес-сообщества, обеспечат гражданам отличные призы.

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию Свердловской области — совместная задумка областной администрации и бизнес-сообщества. С ее помощью организаторы намерены привлечь на выборы президента РФ до 3 млн человек, пишет ЕАН.  

Среди призов — мотоциклы, 1 тыс. смартфонов, 40 однокомнатных квартир и 100 автомобилей «Москвич» с объемом двигателя 1,5 л, мощностью 136 литров.

16 февраля машины для викторины презентовали в Екатеринбурге.

Викторина вызвала большой энтузиазм среди благотворителей. И мы можем позволить увеличить наш подарочный фонд до 100 автомобилей. Планируя все мероприятия, общаясь с представителями крупного бизнеса, мы приняли решение, что подарок действительно должен быть актуальным для жителей области. Те, кто станет его обладателем, получат современный технологичный автомобиль, — сказал вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов (цитата по «ФедералПресс»).

Викторина пройдет в дни выборов президента 15–17 марта. Пункты проведения викторины будут расположены по соседству с избирательными участками. Победителей назовут 12 апреля.

Ранее DK.RU сообщил о гибели Алексея Навального*. О смерти оппозиционера сообщило УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Политик почувствовал себя плохо после прогулки, он практически сразу потерял сознание.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Вторичка в анабиозе, это всех устраивает. Цифры января на рынке недвижимости ЕкатеринбургаВторичка в анабиозе, это всех устраивает. Цифры января на рынке недвижимости Екатеринбурга
  • «Это хуже, чем в 90-е»: авторынок снова ждет роста цен и сокращения ассортимента«Это хуже, чем в 90-е»: авторынок снова ждет роста цен и сокращения ассортимента
  • Владимир Путин анонсировал масштабное повышение зарплат медикамВладимир Путин анонсировал масштабное повышение зарплат медикам
  • Торговые сети отказываются от продажи разливного пива. Пивовары бьют тревогуТорговые сети отказываются от продажи разливного пива. Пивовары бьют тревогу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.