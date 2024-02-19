В пригороде Екатеринбурга продают особняк за 115 млн руб. Что в нем такого?

Согласно опубликованному объявлению, в доме есть три спальни с отдельными санузлами, кухня и гостиная с панорамными окнами. А сам он находится на второй линии от гольф поля.

Двухэтажный дом выставили на продажу в селе Кашино рядом с Сысертью. Он расположен на территории элитного гольф-курорта Pine Creek, на второй линии от гольф поля. Стоимость объекта составляет 115 млн рублей. Объявление о продаже опубликовано на ЦИАН.

В жилой части дома имеются три спальни с отдельными санузлами, кухня и гостиная с панорамными окнами. Есть цокольный этаж с гаражом на два автомобиля, зона спа, котельная и различные хозяйственные помещения. В доме два выхода: парадный с большой террасой и видом на поле для гольфа и выход во внутренний двор. Общая площадь особняка – 561 кв.м.

Дом построен в 2022 г. Уже проведены все общестроительные работы и тепловой контур. Будущему покупателю придется вложиться еще в чистовую отделку, приобрести мебель и технику.

Ранее DK.RU писал, что спрос на загородные дома на Среднем Урале растет быстрее, чем в целом по России. В январе-ноябре 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. в Свердловской области выросло число желающих купить загородное жилье. Спрос на такое жилье в нашем регионе вырос на 6%, отмечают аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Средняя цена загородного дома оценивается в 2 млн руб.

Добавим, что в самом Екатеринбурге элитное жилье продается по цене более чем 200 тыс. руб. за квадратный метр. Но стоимость этих квартир в несколько раз ниже, чем в Москве. Эксперты объясняют: в Екатеринбурге рынок элитной недвижимости развит не так хорошо, как в столице, премиальных объектов и целевой аудитории — меньше, да и сам рынок сформировался несколько позже.