Спрос на загородные дома на Среднем Урале растет быстрее, чем в целом по России

Аналитики «Авито Недвижимость» подсчитали, что приобрести дом за городом можно в среднем за 2 млн руб. И это в разы дешевле, чем покупать квартиру в Екатеринбурге.

В январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Свердловской области выросло число желающих купить загородное жилье. Спрос на такое жилье в нашем регионе вырос на 6%, отмечают аналитики сервиса «Авито Недвижимость». В целом по России показатель увеличился только на 1%.

Самым популярным сегментом остаются загородные дома (сюда не относятся коттеджи, дачи и таунхаусы). На них спрос в Свердловской области вырос сразу на 12%. За 11 месяцев текущего года на продажу выставили на 6% больше домиков, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя цена загородного дома оценивается в 2 млн руб. Приобрести дачу в Свердловской области, по данным аналитиков, можно за 700 тыс. руб.

Ранее DK.RU писал, что в этом году в регионе все большей популярностью пользуются компактные одноэтажные домики из легких каркасных материалов, которые быстро строятся и легко продаются. Мода на огромные замки, для покупки которых можно было смело продавать несколько квартир, прошла.

Летом стало известно, что Екатеринбург вошел в список городов РФ с наиболее активными темпами строительства загородной недвижимости. Во II квартале 2023 г. спрос на строительные работы в уральской столице вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Наравне с ростом сегмента строительства домов и коттеджей «под ключ», спрос растет и на отдельные строительные работы. Поэтапная стройка становится выгодным вариантом, — рассказаывала руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Добавим, что по данным Центра маркетинговых исследований «Объектив» на 1 декабря текущего года, средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек Екатеринбурга составила 138,7 тыс. руб. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке, по данным УПН на 18 декабря составила 113,6 тыс. руб.