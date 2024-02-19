Компания Polymetal продает российский бизнес за $3,69 млрд

В Polymetal объяснили, что в условиях санкций текущая структура группы грозит полным уничтожением акционерной стоимости «Полиметалла». Напомним, что в январе Polymetal сменил крупнейшего акционера.

Горнодобывающая компания Polymetal International договорилась о продаже российского бизнеса. Как пишет РБК, покупателем 100% акций АО «Полиметалл» станет «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.

Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Согласно договоренностям, «Полиметалл» выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере $1,429 млн. Из них $278 млн направят на общекорпоративные цели, $1 151 млн — на погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение, выплачиваемое покупателем, составит $50 млн.

Текущая структура группы продолжает подвергать компанию неприемлемому уровню риска, связанному с операционной деятельностью на территории Российской Федерации, и угрожает полным уничтожением акционерной стоимости «Полиметалла», — говорится в сообщении Polymetal International plc.

На данный момент для закрытия сделки стороны ждут регуляторных разрешений и одобрения акционеров. Polymetal полагает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 г.

В группе компаний «Мангазея» рассказали, что после сделки управлять российскими активами продолжит действующая команда менеджеров «Полиметалла» во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным.

Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме, — отметил Сергей Янчуков.

Как рассказывал DK.RU, Рolymetal International — крупнейший в России производитель серебра и один из основных золотодобытчиков. Предприятия «Полиметалл» расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке, Казахстане и Армении.

В январе 2024 г. компания сменила крупнейшего акционера. Теперь им является Оманский государственный фонд MDI , который выкупил у ICT Holding 23,9% акционерного капитала. Тогда же в Polymetal заявили, что рассматривают скорую продажу российских активов, сообщал DK.RU.

Polymetal после начала событий на Украине заявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию лица, связанного с Россией». Летом 2022 г. компания сообщила о реструктуризации бизнеса путем раздела своих российских и казахстанских активов.