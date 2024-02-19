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Команда «Венского фестиваля» объявила о его перезагрузке

Команда «Венского фестиваля» объявила о его перезагрузке
Иллюстрация: Предоставлено организаторами

В этом году событие пройдет в Екатеринбурге в новом формате — в марте стартует серия pop-up-концертов. Первый пройдет в пространстве бара Theatrum.

#НОВОСТИ

В этом году «Венский фестиваль» пройдет в Екатеринбурге в новом формате. Вместо музыкальных фильмов организаторы планируют провести серию pop-up-концертов на разных площадках города. Создательница фестиваля Мария Зашляпина рассказала, что перед жителями города выступят первоклассные исполнители академической и джазовой музыки. 

Сейчас стартует весенний этап этого сезона. Он будет проходить полностью на площадке частного театра Theatrum. Ведь именно там находится уникальный рояль Fazioli и он будет задействован в каждом концерте. Это редкий рояль ручной работы, сделанный на севере Италии. В России таких три, один из которых есть распоряжении Theatrum и, например, у дирижера Теодора Курентзиса.

Пока организаторы анонсировали только три концерта.

  • Первый стоится 10 марта и включать программу от пианиста Платона Газелериди — «Французский шансон в стиле джаз».
  • Следующий концерт пройдет уже 24 марта — это будет коллаборация с «Другим оркестром» в формате «Слушаем/Обсуждаем».
  • А 13 марта перед гостями выступит выступит скрипач, артист оркестра musicAeterna Дмитрий Бородин и пианист, выпускник Московской консерватории и университета Моцартеум в Зальцбурге Наиль Мавлюдов.

Ранее DK.RU писал, что команде венского фестиваля в прошлом году поручили еще один крупный проект — open-air фестиваль, который проходил возле ККТ «Космос» с 12 по 19 августа. Здесь показали часть зарубежных музыкальных фильмов, права на демонстрацию которых команда проекта успела выкупить ранее. Кроме кинопоказов состоялись спектакли и концерты музыкальных коллективов.

Автор: Елизавета Порошина
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