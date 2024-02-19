На Среднем Урале в 2,2 раза выросло число компаний, где улучшилась экономическая ситуация

Таковы результаты опроса по итогам 2023 года, который провел СОСПП. При этом главной проблемой для 76% респондентов стала нехватка квалифицированных кадров.

Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов представил итоги ежегодного опроса СОСПП. Исследование проходило в ноябре-декабре 2023 года. В нем приняли участие компании, где трудится более 335 тыс. человек — 15% экономически активного населения региона. Более половины участников опроса — собственники и топ-менеджеры крупные предприятия, около трети — малый бизнес.

По словам представителя союза, для 9 из 10 компаний прошлый год стал удачным.

52% участников опроса говорят об улучшении ситуации на предприятии, 38% — о стабильном положении компании. При этом число компаний, где экономическая ситуации улучшилась, по сравнению с 2022 г. выросло в 2,2 раза. И в 4 раза снизилось количество предприятий, которые говорят об ухудшении экономической ситуации, — отметил Александр Породнов.

Чаще всего об улучшении ситуации в компании говорили представители сферы IT (100% опрошенных), торговли (83%) и промышленности (58 %).

Основной проблемой для бизнеса в 2023 г. стал дефицит кадров — об этом заявили 76,5% компаний — участников опроса. Самый высокий спрос — на квалифицированных рабочих.

На втором месте — рост цен поставщиков (45%).

На третьем месте — международные экономические санкции (37%).

Проблема импортозамещения, судя по результатам опроса, остается актуальной для многих. Но стоит она уже не столь критично, как это было в 2022 году.

Более 36,3% компаний в рамках опроса ответили, что в этом году им удалось выйти на новые рынки в регионах РФ. Из них 52 % работают по всем регионам России, почти 40 % – в УрФО и 15 % – только в Свердловской области.

Ранее DK.RU писал, что в Свердловской области для того, чтобы решить проблему дефицита кадров на предприятиях, хотят расширить сеть исправительных центров. Эксперты из сферы рекрутинга говорят о том, что «полосатые воротнички» — неплохой альтернативный вариант для работодателей, которые находятся в поиске сотрудников.