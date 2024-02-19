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На Среднем Урале осужденных планируют чаще привлекать к работе на предприятиях

На Среднем Урале осужденных планируют чаще привлекать к работе на предприятиях
Иллюстрация: Страница ГУФСИН России по Свердловской области ВКонтакте

Об этом договорились глава региона и начальник регионального ГУФСИН. Уже создано 10 исправительных центров. Если промышленники одобрят идею — сеть будут расширять.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

ФСИН планирует расширить сеть исправительных центров на территории Свердловской области. Сейчас уже создано 10 таких центров с возможностью размещения 1 160 осужденных к принудительным работам. И ведомство рассчитывает на дальнейшее увеличение их количества. Власти региона тоже поддерживают эту идею.

На сегодня у нас создано десять исправительных центров. Я уверен, что при такой динамике и после обсуждения вопроса с нашими промышленниками, количество центров вырастет, что поможет нам заместить вакансии на предприятиях и, безусловно, смягчать наказание для осужденных, — цитирует Евгения Куйвашева департамент информполитики.

Работать в исправительных центрах могут осужденные за преступления небольшой тяжести, такие как мелкое хищение или нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека. Они могут занимать должности операторов станков, водителей, электросварщиков и другие. Подобная практика уже применяется в ряде регионов России.

Ранее DK.RU писал о некоторых исправительных центрах, которые начали работать в Свердловской области в прошлом году. В их числе — центр в Верхнем Дуброво на базе Косулинского абразивного завода и центр на станции Сысерть в Екатеринбурге для осужденных, работающих на базе Уральского завода металлоконструкций. Аналогичный исправительный центр хотели построить на Уктусе: предполагалось, что живущие там осужденные будут заниматься работами по благоустройству. Но жители выступили против этой инициативы.

Добавим, что специалисты из сферы рекрутинга считают, что в условиях кадрового голода привлечение на работу «полосатых» воротничков может стать спасением для многих работодателей.

Первый замгубернатора Алексей Шмыков ранее отмечал, что для закрытия кадровых потребностей свердловских предприятий необходимо ежегодно создавать места для размещения 400 осужденных к принудительным работам.

Автор: Елизавета Порошина
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