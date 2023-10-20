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Шестой исправительный центр ГУФСИН открыли на станции Сысерть

Шестой исправительный центр ГУФСИН открыли на станции Сысерть
Иллюстрация: freepik.com

Он будет работать на базе Уральского завода металлоконструкций, работать там смогут больше 90 мужчин. В службе исполнения наказаний подчеркивают: на работы направят не убийц и не насильников.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

На станции Сысерть в Екатеринбурге открыли шестой исправительный центр Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомстве, изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-10, создан на базе Уральского завода металлоконструкций. Там смогут работать 93 мужчины, осужденные к принудительным работам, на сегодня в центре находятся 11 человек, они будут трудоустроены на завод операторами станков с программным управлением, резчиками металла, штамповщиками, токарями, фрезеровщиками, комплектовщиками, стропальщиками.

В исправительные центры направляют лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, либо переводят из исправительных колоний тех, кто положительно характеризуется, встал на путь исправления. Принудительные работы не связаны со строгой изоляцией, как лишение свободы, — подчеркнули в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Еще пять областных исправительных центров для мужчин работают в
Первоуральске, Верхней Туре, Камышлове и в поселке Верхнее Дуброво. Центр для женщин функционирует в Нижнем Тагиле.

Еще один исправительный центр планируют построить на Уктусе, он разместится в трехэтажном здании на ул. Просторной, 1, раньше там функционировал санаторий-профилакторий для сотрудников «Гортранса». Предполагается, что там будут содержаться 196 мужчин, которые будут работать в сфере благоустройства и озеленения города, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Проект поддерживает не только администрация города, но и бизнес, владельцы предприятий, на которых также может быть задействован труд заключенных. Местные жители выступают против проекта, люди говорят, что не знают, чего им ждать в случае открытия по соседству такого центра.

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Автор: Александра Клименко
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