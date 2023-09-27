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Еще один протест. Жители Уктуса против исправительного учреждения

Еще один протест. Жители Уктуса против исправительного учреждения
Иллюстрация: ru.freepik.com

Екатеринбуржцы занимают активную позицию, если их что-то не устраивает в застройке города. Недавно мэрия отказалась от строительства на визовском пляже. Аналогичное недовольство назревает на Уктусе.

#ПРОТЕСТЫ#НОВОСТИ

Жители микрорайона Уктус не одобряют идею властей разместить здесь исправительный центр. По замыслу мэрии, на месте бывшего санатория по адресу Просторная, 1 должно разместиться одно из учреждений ГУФСИН, где будут содержаться 196 мужчин. Все они будут работать в сфере благоустройства и озеленения города, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Об этом пишет E1.RU.

Вообще этот проект поддерживает не только администрация города, но и бизнес, владельцы предприятий, на которых также может быть задействован труд заключенных. В городе уже работают пять подобных заведений, и будут открываться новые. На днях, например, режимный объект запускается в Сысерти. В подобных учреждениях обычно отбывают наказание лица, осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести.

В августе назначение участка по адресу Просторная, 1 на Уктусе предложили сменить с зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на СО-2 (зона режимных объектов ограниченного доступа). Проект прошел общественные обсуждения и по нему не было никаких замечаний. Местные жители говорят, что были не в курсе, что их ждет.

В ГУФСИН утверждают, что место под исправительный центр им предложил мэр, и пока управление еще не приняло здание, а все вопросы — к администрации города.

Никаких преступлений данная категория осужденных не совершила — никого не убила, не изнасиловала. Все преступления совершаются людьми, которые находятся на свободе, которые живут рядом с вами и ходят на работу не из исправительного центра. Осужденные к принудительным работам все под контролем и находятся в одном месте, под видеокамерами, — добавили в пресс-службе ГУФСИН (цитата по Е1.RU).

Напомним, в сентябре стало известно, что мэрия Екатеринбурга отказалась от застройки пляжа Верх-Исетского пруда. Жителям ВИЗа не понравилась перспектива появления трех небоскребов (один предназначен для областного правительства) и паркинга у пруда, на месте частного сектора. Эта идея заложена в проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Он был вынесен на общественное обсуждение в августе.

Горожане написали в мэрию открытое письмо, организовали 6 сентября протестный флешмоб на берегу пруда. 92 человека оставили замечания к проекту застройки. Городские власти к ним прислушались и от непопулярной идеи отказались.

Читайте также на DK.RU: На Уктусе построят новую улицу вдоль Исети.

Автор: Татьяна Юстус
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