Еще один протест. Жители Уктуса против исправительного учреждения

Екатеринбуржцы занимают активную позицию, если их что-то не устраивает в застройке города. Недавно мэрия отказалась от строительства на визовском пляже. Аналогичное недовольство назревает на Уктусе.

Жители микрорайона Уктус не одобряют идею властей разместить здесь исправительный центр. По замыслу мэрии, на месте бывшего санатория по адресу Просторная, 1 должно разместиться одно из учреждений ГУФСИН, где будут содержаться 196 мужчин. Все они будут работать в сфере благоустройства и озеленения города, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Об этом пишет E1.RU.

Вообще этот проект поддерживает не только администрация города, но и бизнес, владельцы предприятий, на которых также может быть задействован труд заключенных. В городе уже работают пять подобных заведений, и будут открываться новые. На днях, например, режимный объект запускается в Сысерти. В подобных учреждениях обычно отбывают наказание лица, осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести.

В августе назначение участка по адресу Просторная, 1 на Уктусе предложили сменить с зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на СО-2 (зона режимных объектов ограниченного доступа). Проект прошел общественные обсуждения и по нему не было никаких замечаний. Местные жители говорят, что были не в курсе, что их ждет.

В ГУФСИН утверждают, что место под исправительный центр им предложил мэр, и пока управление еще не приняло здание, а все вопросы — к администрации города.

Никаких преступлений данная категория осужденных не совершила — никого не убила, не изнасиловала. Все преступления совершаются людьми, которые находятся на свободе, которые живут рядом с вами и ходят на работу не из исправительного центра. Осужденные к принудительным работам все под контролем и находятся в одном месте, под видеокамерами, — добавили в пресс-службе ГУФСИН (цитата по Е1.RU).

Напомним, в сентябре стало известно, что мэрия Екатеринбурга отказалась от застройки пляжа Верх-Исетского пруда. Жителям ВИЗа не понравилась перспектива появления трех небоскребов (один предназначен для областного правительства) и паркинга у пруда, на месте частного сектора. Эта идея заложена в проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Он был вынесен на общественное обсуждение в августе.

Горожане написали в мэрию открытое письмо, организовали 6 сентября протестный флешмоб на берегу пруда. 92 человека оставили замечания к проекту застройки. Городские власти к ним прислушались и от непопулярной идеи отказались.

Читайте также на DK.RU: На Уктусе построят новую улицу вдоль Исети.