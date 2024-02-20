MAKFA представляет инновационные продукты на крупнейшей международной выставке еды GULFOOD

Авторитетная международная выставка продуктов питания GULFOOD стартовала в Дубае. В значимом деловом событии традиционно принимает участие «МАКФА» при поддержке «Российского экспортного центра» (РЭЦ).

Предприятие является участником государственной программы «Made in Russia» и несколько лет подтверждает сертификат с символом «Птички», позволяющий активно продвигать продукцию за рубежом.

Цель деловой миссии — продвижение российских продуктов за рубежом и наращивание экспортного потенциала компании, — говорит управляющий «МАКФА» Антон Белоусов. — Россия должна гордиться аграрными брендами, мы производим качественные продукты питания.

На коллективном стенде России MAKFA представила различные линейки продукции: макаронные изделия, изготовленные с помощью бронзовых матриц, инновационные функциональные макаронные изделия с полезными для здоровья добавками LIVINGOOD, гречку, фасованную муку и овощные чипсы. Делегация «МАКФЫ» ведет активные переговоры, есть уверенность, что по итогам выставки будут заключены новые контракты.

Интерес к продукции MAKFA на ближневосточной выставке большой: ожидается заключение новых контрактов.

«МАКФА» в числе первых бакалейных компаний России вышла на рынок Ближнего Востока и стран Персидского залива. В ОАЭ компания работает с 2014 г. и на сегодня является одним из крупнейших экспортёром FMCG продукции. Мука, макаронные изделия и крупы бренда продаются в ключевых торговых сетях страны и пользуются устойчивым спросом.

Закрывая со своей стороны потребности внутреннего рынка, «МАКФА» демонстрирует ежегодный рост экспортных поставок. Увеличение экспортной составляющей достигается благодаря стабильному качеству, расширению ассортимента продукции и мерам поддержки со стороны государства.

Серьезной поддержкой являются инструменты государственной поддержки экспорта, — рассказывает Антон Белоусов. — Созданный при поддержке Правительства «Российский экспортный центр» помогает производителям решать широкий спектр вопросов. Так, продвигать качественные бренды за рубежом стало проще – государство, например, компенсирует до половины и более затрат на участие в выставках.

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