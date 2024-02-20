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MAKFA представляет инновационные продукты на крупнейшей международной выставке еды GULFOOD

Символ «Птички» помогает продвигать российскую продукцию за рубежом
Символ «Птички» помогает продвигать российскую продукцию за рубежом . Иллюстрация: MAKFA

Авторитетная международная выставка продуктов питания GULFOOD стартовала в Дубае. В значимом деловом событии традиционно принимает участие «МАКФА» при поддержке «Российского экспортного центра» (РЭЦ).

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Предприятие является участником государственной программы «Made in Russia» и несколько лет подтверждает сертификат с символом «Птички», позволяющий активно продвигать продукцию за рубежом.

Цель деловой миссии — продвижение российских продуктов за рубежом и наращивание экспортного потенциала компании, — говорит управляющий «МАКФА» Антон Белоусов Россия должна гордиться аграрными брендами, мы производим качественные продукты питания. 

На коллективном стенде России MAKFA представила различные линейки продукции: макаронные изделия, изготовленные с помощью бронзовых матриц, инновационные функциональные макаронные изделия с полезными для здоровья добавками LIVINGOOD, гречку, фасованную муку и овощные чипсы. Делегация «МАКФЫ» ведет активные переговоры, есть уверенность, что по итогам выставки будут заключены новые контракты. 

MAKFA представляет инновационные продукты на крупнейшей международной выставке еды GULFOOD 1

Интерес к продукции MAKFA на ближневосточной выставке большой: ожидается заключение новых контрактов.

«МАКФА» в числе первых бакалейных компаний России вышла на рынок Ближнего Востока и стран Персидского залива. В ОАЭ компания работает с 2014 г. и на сегодня является одним из крупнейших экспортёром FMCG продукции. Мука, макаронные изделия и крупы бренда продаются в ключевых торговых сетях страны и пользуются устойчивым спросом.  

Закрывая со своей стороны потребности внутреннего рынка, «МАКФА» демонстрирует ежегодный рост экспортных поставок. Увеличение экспортной составляющей достигается благодаря стабильному качеству, расширению ассортимента продукции и мерам поддержки со стороны государства. 

Серьезной поддержкой являются инструменты государственной поддержки экспорта,   рассказывает Антон Белоусов.  Созданный при поддержке Правительства «Российский экспортный центр» помогает производителям решать широкий спектр вопросов. Так, продвигать качественные бренды за рубежом стало проще – государство, например, компенсирует до половины и более затрат на участие в выставках. 

Реклама. АО «Макфа». erid: LjN8KQtpB

Автор: Екатерина Круглова
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