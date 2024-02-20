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Кондитерскую фабрику Петра Порошенко по суду передали в собственность РФ

Кондитерскую фабрику Петра Порошенко по суду передали в собственность РФ
Иллюстрация: РИА Новости

Кондитерская корпорация Roshen бывшего президента Украины работала в Липецке более 23 лет. В феврале 2024 г. ее деятельность была признана экстремистской.

#НОВОСТИ

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, начинает работать в пользу доходов России, сообщил Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу судебной системы Липецкой области. Решение по заявлению заместителя генерального прокурора принял Октябрьский райсуд Липецка.

По решению суда, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие [украинской] «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову, — сказано в сообщении.

По решению суда на территории страны отныне также запрещена любая деятельность Петра Порошенко, его сына Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова, так как суд счел ее экстремистской. 

Roshen владела площадкой в Липецке с 2001 г., но ее бизнес-путь в России не был простым. В 2014 г. активы фабрики были арестованы по уголовному делу о мошенническом возмещении налогов (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В 2015 г. в отношении Roshen в Липецке возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения при строительстве фабрики 180 млн руб. А в 2017 г. липецкая кондитерская фабрика была законсервирована. Пока Roshen искала покупателей, стоимость чистых активов фабрики за 2020 г. упала на 13% до 3,8 млрд руб. Сделке препятствовал продолжавшийся долгое время запрет на продажу предприятия. 

В феврале 2020 г. фабрика подала ходатайство в Верховный суд — собственники хотели восстановить срок подачи кассационной жалобы о доначислении налоговой службой  361,6 млн руб. (срок был пропущен). Но суд отказал Roshen в этом. В итоге деньги были выплачены в бюджет РФ.

Украинские собственники долгие годы оплачивали простой завода. В свою очередь инвесторам, не имеющим гарантии прекращения уголовного дела о возмещении предприятием НДС и избавления от политического «следа», актив был неинтересен.

Решение суда по административному делу должно быть исполнено немедленно, но  все еще может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки, сообщили в пресс службе ведомства.

В ноябре прошлого года была национализирована еще одна украинская кондитерская фабрика в Черноземье — находящаяся в Курске «Конти», рассказывал DK.RU.
Автор: Андрей Широков
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