«Страхование принято считать лакмусом экономики». Как меняется этот рынок сегодня?

По итогам 2023 г. рынок страхования в России вырос на 16%, общие сборы по всем компаниям составили около 2 трлн руб. Что участники рынка ждут от 2024 г. — читайте на DK.RU.

DK.RU провел круглый стол «Страхование: тенденции развития» с представителями ведущих страховых компаний Екатеринбурга.

Участники круглого стола:

Наталия Моисеенко, директор Екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование»

директор Екатеринбургского филиала Наталья Вагина, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Свердловской области

директор филиала в Свердловской области Иван Косьмин, вице-президент страхового общества РЕСО-Гарантия

вице-президент страхового общества Алексей Игишев, директор филиала ПАО Группа Ренессанс Страхование

директор филиала ПАО Ольга Воскресенская, директор Екатеринбургского филиала Югории

директор Екатеринбургского филиала Светлана Пундель, директор филиала АО «СК ГАЙДЕ» в Екатеринбурге

директор филиала АО в Екатеринбурге Ирина Вагина, директор филиала «Абсолют Страхование» в Екатеринбурге

Вместе с экспертами обсудили, как меняется рынок, какие сегменты страхования недооценены населением, что может выступить потенциальным драйвером роста в 2024 г. и как убедиться в надежности страховой компании.

Ожидания и реальность

2023 г. был очень удачным для финансового сектора, в том числе для страховых компаний. На протяжении года страховой рынок демонстрировал положительную динамику, и причин тому было несколько, одна из главных — рост закредитованности населения, вследствие чего растет объем страховых услуг.

Однако директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Свердловской области Наталья Вагина говорит, что причина высокой прибыльности финансового и страхового рынков кроется в другом:

В прошлом году у большинства страховых компаний было все хорошо с прибылью как по страховой, так и по инвестиционной части. Значительную долю прибыли занял инвестиционный доход, который страховая компания получает при размещении денежных средств, полученных от страхователей.

С тем, что рынок не растет в денежном выражении, согласна и директор Екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование» Наталия Моисеенко. По ее словам, страховые компании в Свердловской области собрали 23 млрд страховых сборов в 2022 г., а по 9 месяцам 2023 г. — 17 млрд руб., более полной статистики по итогам прошлого года еще нет:

Тем не менее, если учитывать, что собираемость составляет 6 млрд руб. в квартал, то по итогам 2023 г. получим цифру 23 млрд руб. То есть общий объем брутто сборов по области остался на прежнем уровне в 2023 г., а заработали мы все на инвестдоходе. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, страховые компании размещаются на хороших условиях, и инвестдоход действительно высокий. А сборы остались на прежнем уровне.

Директор Екатеринбургского филиала Югории Ольга Воскресенская поделилась цифрами: согласно данным рейтингового агентства Эксперт, рынок страхования по итогам прошлого года вырос на 16%, а общие сборы по всем компаниям составили чуть больше 2 трлн руб. по всей России:

— Если обратиться к самым денежноемким видам страхования, то на ОСАГО приходится 314 млрд руб., на каско и ДМС — по 240 млрд руб., на страхование от несчастных случаев — 210 млрд руб., на имущество юридических лиц — 140 млрд руб., на имущество физических лиц — 96 млрд руб. А дальше идут менее популярные виды страхования.

Ольга Воскресенская отметила, что основной рост рынка пришелся на автострахование. Изменения, происходящие на авторынке, привели к росту стоимости автомобилей, что, в свою очередь, привело к росту страховых премий по каско, как и в целом к росту покупательского интереса.

Директор филиала ПАО Группа Ренессанс страхование Алексей Игишев отметил, что развитие рынка страхования внушает аккуратный оптимизм:

— Вообще страхование принято считать лакмусом экономики, потому что мы первыми чувствуем, когда у людей снижается покупательская способность, когда бизнес ставит на паузу закуп новой техники или, наоборот, экономика начинает оживать. В 2023 г. акции Ренессанс выросли более чем на 80% и продолжают свой рост, а филиал в Екатеринбурге собрал более 2 млрд руб. страховых премий с ростом 25% год к году. При этом, конечно, влияние на бизнес ключевой ставки чувствуется, но почти все отрасли бизнеса растут и имеют хорошие тренды на 2024 г., где мы ожидаем изменение ключевой ставки и, как следствие, роста кредитования и страхования.

Вице-президент страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге Иван Косьмин отметил, что, несмотря на финансовые успехи 2023 г., год не был легким, не будет таким и 2024 г.:

— В 2024 г. мы вошли с хорошими результатами, но, как и прежде, мы плохо понимаем, что нас ждет в этом году, дело в том, что уровень неопределенности перешагнул планку какой-то стабильной неопределенности, и мы в принципе привыкли меняться на ходу, быстро подстраиваться под реалии. В целом страхование — такой вид услуги, который становится востребован во времена повышенной неопределенности и тревожности.

На этот год мы ставим себе задачу увеличивать прибыль и работать эффективно, чтобы у нас не было жалоб со стороны клиентов на невыплаты или на какие-либо ошибки. И нам бы хотелось, чтобы было меньше страховых событий, потому что, даже если страховая компания покроет финансовые расходы, любая потеря морально переносится тяжело.

Директор филиала «Абсолют Страхование» в Екатеринбурге Ирина Вагина рассказала, что их страховая компания сосредоточена на ипотечном (в рознице) и корпоративном страховании, данные сегменты позволили в 2023 г. получить существенную прибыль:

Но уже сейчас мы начинаем ощущать влияние высокой ключевой ставки на рынок, это сказывается и на ипотечном кредитовании, и на лизинге, темпы роста в этих сегментах замедляются.

Тренды рынка

Традиционно лидером рынка страхования в 2023 г. было ОСАГО, в 2024 г. этот сегмент также покажет рост, в этом не сомневается ни один из спикеров, это же подтверждают и цифры. Между тем на рынке намечается несколько новых трендов.

Наталия Моисеенко поделилась, что в прошлом году АльфаСтрахование в Екатеринбурге преодолело планку в 5 млрд руб. по страховым сборам:

— Альфа работает во всех направлениях: и авиация, и корпоративное страхование, и ДМС, и розничное страхование. Год от года какое-то из направлений становится ведущим, удивительно, но в 2023 г. локомотивом бизнеса стало ОСАГО с долей АльфаСтрахования 25% на рынке.

Что касается трендов, то мы не выросли в количестве клиентов, людей в мире в принципе становится меньше. Поэтому для компаний очень важно удерживать существующий портфель.

При этом стоит отметить, что рост стоимости автомобилей и их ремонта оказывают серьезное давление на сегмент ОСАГО. Если в текущем году мы еще можем работать не в убыток, но фактически в ноль, то что будет в 2025 г., непонятно. Если не изменятся тарифы, то сложности будут у всех, потому что мы со всеми сервисными компаниями подписали допсоглашения об изменении стоимости нормо-часа, запчасти снова выросли в цене в среднем на 6% и продолжают расти — все дорожает. То же самое и с каско.

Наталия Моисеенко добавила, что в авиационном блоке сегодня сложилась такая ситуация, когда рейсов, да и самолетов становится меньше, в итоге компания фиксирует падение на рынке страхования пассажиров по сравнению с докризисными значениями.

— Но, несмотря на все ограничения, касающиеся авиационной отрасли и путешествий, мы видим, что пассажиропоток восстанавливается. И спрос на страховки для выезжающих за рубеж и авиаперелетов также восстанавливается и даже растет.

Кроме того, активно развиваются новые рынки, которые кажутся неочевидными для развития страховых продуктов, но на самом деле очень перспективны. Например, страхование самокатов. Пользователи сервисов проката самокатов предпочитают защитить свои риски во время поездки, в том числе ответственность перед третьими лицами, несмотря на возможность прямо в приложении всего одной кнопкой отказаться от страховки.

Наталья Вагина отметила, что в кризисы люди более активно начинают страховать свое имущество, потому что знают: им есть что терять, и хотят защититься от непредвиденных ситуаций. Кроме того, никто не отменял пожары, затопления и так далее. Культура страхования растет, люди видят, что страховые компании действительно выплачивают деньги, если происходит страховой случай:

— Наш филиал за 2023 г. собрал 4 млрд руб. страховых премий, при этом на розницу пришлось 2,6 млрд руб. В рамках розничного бизнеса 27% занимает ОСАГО, а все остальное — это каско, страхование имущества, ДМС и прочие страховые продукты добровольного страхования.

Если говорить о тенденциях, из того, что уже свершилось, — вырос средний убыток по ОСАГО за счет того, что поменяли единую методику расчета. Очевидно, что страховщики будут чувствовать себя не очень комфортно в этом году, потому что изменение тарифов на 2024 г. не запланировано и придется работать с тем, что есть.

Ингосстрах на сегодняшний день — единственная компания на рынке, которая урегулирует все случаи по ОСАГО в натуральной форме. Тенденция этого года— люди хотят получать натуральную форму возмещения убытков, то есть ремонт авто, а не быструю выплату деньгами.

Что еще в этом году будет сложным? Конечно, ипотечный сектор, потому что непонятно, что будет с объемом выдачи ипотеки, так что среди страховщиков опять начинается битва за этих клиентов.

Что касается страхования имущества физических лиц, мы рады, что люди чаще стали страховать имущество, причем как владельцы недвижимости в многоквартирных домах, так и жители загородных поселков.

Вместе с тем, по словам Ирины Вагиной, не все до сих пор понимают, что обязательное страхование недвижимости при оформлении ипотеки не является аналогом добровольного страхования имущества:

У человека, например, застрахована ипотека, и если у него случается какой-то залив, он идет в страховую и говорит: «Ну, у меня же застраховано». Нет, застрахованы только стены, ипотечное страхование не включает другое имущество, будь то дорогой ремонт или мебель. Более того, по ипотечному страхованию при наступлении убытка выплату получит не клиент, а банк, являющийся выгодоприобретателем на сумму кредитной задолженности.

Иван Косьмин рассказал, что культура страхования в России постепенно меняется, но все-таки люди до сих пор не осознают важность наличия страхового полиса:

С помощью видов обязательного страхования большое количество населения окунулось в рынок страхования, но сделано это было довольно топорно. Для людей оформление полиса стало не понятной покупкой определенной услуги, а некоторой обязанностью, которую навязало государство — если не будет полиса, получишь штраф. То есть оформление полиса страхования воспринимается как дополнительный налог, с этим надо бороться. Потому что полис — это не налог, это благо для человека, это оберег, который помогает в случае форс-мажора не попасть в финансовую яму.

Например, у нас была история, когда клиент не стал оформлять полис ОСАГО для дочери, а она только получила права. Страховой полис на молодого водителя без стажа довольно дорогой, потому что повышающих коэффициентов много, поэтому решили, что заплатить штраф в 500 руб. будет дешевле, девушка ездит аккуратно. Но зимой случилась неприятная история, на дороге была колея и машину выкинуло на встречную полосу, в итоге авария с четырьмя машинами, виновница без ОСАГО. Если бы был полис, можно было бы защитить себя на 1-1,5 млн руб. Я привожу такие расчеты, потому что напоминаю, что ОСАГО покрывает убытки до 400 тыс. руб. на одно авто. Но владельцы машины решили по-другому, захотели сэкономить 30 тыс. руб.

Драйверы роста

Говоря об ожиданиях от 2024 г., эксперты отметили, что часть из них сосредоточится на развитии продуктов для физических лиц, другие — на обслуживании корпоративного сектора.

Алексей Игишев отмечает, что возобновился спрос на ДМС. Если несколько лет назад работодатели начали сокращать программы страхования сотрудников, чтобы сэкономить, сегодня они вновь готовы предлагать расширенный соцпакет:

— На мой взгляд, одним из ключевых драйверов роста рынка будет медицинское страхование. Работодатели все чаще стали использовать нестандартные подходы к социальному пакету сотрудника чтобы завоевать расположение кандидата и удержать сотрудника. Кадровый кризис стимулирует предоставление ДМС даже тем работникам, которые ранее оставались за периметром страхования. В то же время компании, у которых ДМС уже был в социальном пакете, ищут новые возможности и сервисы в этом виде страхования, конкурируя за лучший соцпакет для сотрудника в своей отрасли.

Мы, например, сегодня предлагаем программы, которые дополнительно включают в себя прохождение чекапов, лечение у нутрициолога, телемедицину, лечение за рубежом, ведение беременности и даже роды. Кроме того, теперь в полис ДМС включено оказание услуг по ментальному здоровью, то есть посещение психолога.

Целевым фокусом у Ренессанс Страхования всегда было автострахование, а именно каско, где мы всегда занимаем лидерские позиции. Каско, по нашим ожиданиям, будет расти вместе с ростом продаж как грузовых, так и легковых автомобилей в 2024 г. Я бы еще обратил внимание на то, что «отвязка» полиса ОСАГО от процедуры регистрации может увеличить риск попасть в ДТП с водителем, у которого не будет полиса ОСАГО. Свердловская область находится на верхних строчках рейтинга по уровню «бесполисных» водителей на дорогах. Поэтому важно защищать себя не только в базовой опции ОСАГО, но и обезопасить себя от ситуаций, когда у второго участника аварии нет страховки дополнительным полисом каско.

Директор филиала АО «СК ГАЙДЕ» в Екатеринбурге Светлана Пундель рассказала, что в прошлом году в их страховой компании произошли существенные изменения:

— Если раньше мы специализировались на розничном страховании, то сегодня дополнительно делаем ставку на страхование малого и среднего бизнеса.

Мы ожидаем аккуратного роста в 2024 г. На фоне последних событий, когда у крупного бизнеса происходили пожары, другие происшествия, предприниматели задумались о защите и сохранении своего бизнеса, имущества, и обращений стало больше.

Драйвером роста нашей компании в 2024 г. должно стать страхование имущества физических и юридических лиц.

Иван Косьмин также видит потенциал для роста в страховании имущества физических лиц:

— В связи с климатическими особенностями региона население увидело, что страхование жилья —это не просто прихоть страховых компаний, а необходимый инструмент, который помогает защититься от пожаров, наводнений, стихийных бедствий и прочего. Как показывает практика, Свердловская область либо плывет, как, скорее всего, будет в этом году, либо горит, как было в прошлом. Так что многие страховые компании в этом году взяли фокус на страхование имущества: квартиры, дачи, индивидуальные строения Этот рынок не охвачен на данный момент, поле для работы большое, и даже с учетом конкуренции всем хватит места.

Другое дело, что жители области до сих пор не слишком погружаются в тему страхования имущества и считают это неоправданными расходами. Возможно, мы как страховое сообщество невнятно объясняем необходимость продукта, но с 2023 г. начали исправлять ситуацию. В прошлом году мы вместе с департаментом информполитики губернатора Свердловской области запустили социальные рекламные ролики, в которых разъясняется необходимость страхования имущества.

Наталья Вагина согласна, что страхование имущества — один из главных драйверов роста рынка:

— После того как начались пожары в Свердловской области, у всех страховых компаний был резкий прирост по имущественному страхованию. Это продлилось ровно месяц, а потом забылось, отлегло, и вновь страхование имущества ушло на второй план. Я в страховании с 1992 г., видела разные этапы развития рынка. Раньше ведь и к каско относились с недоверием и не хотели его покупать.

Я уверена, что пройдут год-два-три, и страхование имущества физлиц будет таким же популярным продуктом, как каско.

Кстати, что касается каско, то интерес к этому виду страхования тоже должен подрасти, потому что он защищает в том числе от угонов. И хотя угонов на перепродажу в страны СНГ практически не осталось, потому что сейчас везде камеры и легко отследить автомобиль, появился другой вид угона — так называемых машин-доноров. То есть если у вас машина, по которой невозможно или очень сложно купить запчасти, то риск ее угона сильно возрастает, ведь такая машина — потенциальный донор.

Появляются на рынке и новые продукты, например, телемедицина для домашних животных, когда владелец может позвонить по видеосвязи ветеринару, поставить перед камерой своего питомца и показать-рассказать, что его беспокоит: может быть, новообразование появилось или качество шерсти ухудшилось, также ветеринар поможет с расшифровкой анализов. Телемедицина для животных стала очень популярна у наших клиентов, к тому же полис на одного питомца стоит 1 тыс. руб., это недорого.

Компания «Абсолют страхование» сосредоточится на страховании грузов, поскольку развивается логистический рынок, соответственно, растет спрос на этот вид услуги, отметила Ирина Вагина:

— Мы думаем, что немного подрастет ОСАГО, хотя на него у нас приходится 2% портфеля, и мы не стремимся его наращивать, каско у нас занимает около 20% портфеля. В 2024 г. мы сосредоточимся на страховании грузов, потому что логистический рынок растет, и мы видим здесь перспективы.

На страховании грузов также сосредоточится и Югория. Ольга Воскресенская отметила, что одним из драйверов рынка в текущем году может стать страхование грузов. На это влияет перестройка логистических цепочек, уход с рынка иностранных страховщиков, а также расширение географии перевозок в онлайн-коммерции.

— В условиях стабильно высокого роста запросов на страхование грузов наш филиал также наблюдает прирост данного сегмента по итогам 2023 г. на 170% по отношению к 2022 г. Мы видим хорошие возможности в страховании не только грузов, но и гражданской ответственности — как юридических, так и физических лиц, в страховании имущества юридических лиц, за исключением складов, которые считаются высокорисковыми объектами.

После событий со сгоревшим складом Wildberries, а до этого Ozon, бизнес действительно озаботился страхованием имущества, но страховые компании неохотно страхуют склады, потому что рисков слишком много, говорит Ирина Вагина:

— Клиенты, которые хотят застраховать производство или склад, сегодня должны быть готовы работать с риск-менеджерами страховых компаний и устранять недочеты, которые те выявят в ходе инспекции. Действительно, многие склады — это четыре столба, четыре металлических листа, а внутри склад паллет. Сплошь и рядом в складских комплексах присутствует нарушение техники безопасности. Раньше вообще никто не был готов что-то менять или устанавливать на производстве, чтобы застраховать имущество. А сегодня, если у тебя нет пожарной сигнализации, тебя вообще ни одна страховая компания не возьмет. Правила игры меняются, и требования страховых компаний в некоторой мере позитивно влияют на рынок складской недвижимости.

Ставка на надежность

После ухода иностранных игроков страховой рынок переживает перераспределение клиентов, в эту гонку включились также небольшие компании и те, кто раньше никогда не занимался страхованием. В связи с этим участники круглого стола сформировали несколько советов, как выбрать надежную страховую компанию.

Ольга Воскресенская отмечает, что при выборе страховщика, когда речь идет о добровольном страховании, люди чаще всего внимательно изучают предложения различных компаний самостоятельно:

В базовом сценарии нужно посмотреть рейтинг компании, почитать отзывы, но ключевое, что влияет на окончательный выбор, это рекомендации партнеров по бизнесу или знакомых. Когда человек осознанно подходит к страхованию, он сам ищет клиентов страховых компаний среди своего окружения и задает им вопросы: как урегулируют вопросы, какую сумму убытков покрывают, и так далее. Если мы говорим об ОСАГО или страховании ипотеки, то там, конечно, чаще всего определяющим становится стоимость полиса — где дешевле, туда и идут. И здесь уже никакие рейтинги и отзывы не спасут.

Иван Косьмин говорит, что в принципе страховые компании из топ-10 в плане выполнения обязательств перед клиентами ведут себя примерно одинаково:

— Другое дело, что нужно подбирать страховую компанию исходя из того, что и зачем вы хотите застраховать, и что предлагает компания по вашему запросу. Компания может написать: «Мы страхуем дешево и от всего», а внизу мелким шрифтом припишут — только один раз. Так что нужно изучать правила и условия страхования исходя из ваших потребностей. Если вам проще общаться с ИИ, то это одни компании, если вам важно встречаться с живым человеком — это другая история. Например, мы в РЕСО-Гарантия хотим сопровождать наших клиентов во время всего пути, мы хотим с ними дружить не только из-за полиса ОСАГО, нам хочется, чтобы страховой агент стал персональным менеджером, консультантом и мог в любой момент решить вопрос страхования имущества, здоровья и прочего.

Наталья Вагина настаивает, что в вопросе выбора страховой компании нельзя гнаться за дешевизной:

— Я бы хотела пойти от обратного и сказать, что не нужно делать при выборе страховой компании — не надо гнаться за дешевизной. Если предлагают кота в мешке за копейки, нужно задуматься. Мы продаем услугу, и если страховой случай состоялся, а денег у компании недостаточно, то она найдет массу причин, чтобы не урегулировать убытки.

Второе — компания должна внушать определенный уровень доверия. Если у компании, например, нет офиса, то куда вы приедете для решения вопроса, с кем сможете проконсультироваться с глазу на глаз? Если продают полис без офиса и дешево, то нужно задуматься: куда вы побежите в случае чего. Горячая линия — это одно, совсем другое, когда ты можешь приехать в офис и в глаза задать вопрос специалисту.

Однако Алексей Игишев считает, что ничего страшного в онлайн-обслуживании клиентов сегодня нет, некоторые покупатели полисов могут и не приезжать офис, потому что им это неудобно, но, конечно, наличие офиса является признаком большей открытости страховщика:

Вопрос надежности страховой компании довольно провокационный, потому что деятельность страховых компаний регулирует Центральный банк, который отслеживает финансовые резервы страховщиков и на сегодня получает полную и прозрачную отчетность о деятельности, компаний, которые имеют лицензию. Значит, ЦБ считает их деятельность надежной. Однако риски отзыва лицензии в будущем остаются. Признаками для клиента чаще всего выступает демпинг страховщика, который начинает срочно набирать премии, чтобы перекрыть убытки; отсутствие прибыли от деятельности страховщика на протяжении нескольких лет; небольшие страховые резервы.

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