«2023-й был годом эйфории и безудержного роста». Что ждет финансовый рынок в 2024 г.?

Период, когда бизнес зарабатывал маржу 100-200-400%, прошел. При этом предприниматели готовы развиваться и брать кредиты при любых макроэкономических тенденциях.

В последний месяц уходящего 2023 г. DK.RU провел круглый стол с участниками финансового рынка Екатеринбурга — представителями банковского сектора и инвестиционными компаниями.

Во время встречи участники круглого подвели итоги уходящего года, обсудили финансовую устойчивость малого и среднего бизнеса и, конечно, не оставили без внимания поведение регулятора — в частности, рост ключевой ставки, которая с 7,5% в июле выросла до 16% под конец декабря.

Участники круглого стола:

Алексей Долгов, президент Уральского банка реконструкции и развития,

Евгений Пахнев, руководитель дирекции прямых продаж УК «Альфа- Капитал»,

Анна Колчанова, региональный директор Банка ЗЕНИТ,

Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге,

Дарья Юнусова , директор территориального офиса Росбанк в Екатеринбурге,

Константин Ванеев, директор филиала «Открытие инвестиции» в Екатеринбурге,

Ирина Кузьмина – директор Делобанка (Банковская группа Синара)

Роман Павлович, директор по продукту инвестиционной платформы Bizmall,

Михаил Слуцкер, директор ООО «КГ «Аудит», представитель АО «ФИНАМ» в Екатеринбурге.

«2023 год оказался лучше прогнозов»

Все участники круглого стола отметили, что уходящий 2023 г. оказался намного лучше, чем ожидалось. Если в начале года участники финансового рынка сохраняли осторожный настрой после шоков 2022 г., то к концу года стало понятно — 2023-й стал годом уверенного роста.

Дарья Юнусова, директор территориального офиса Росбанка в Екатеринбурге:

— Год превзошел ожидания. Агрессивными темпами растет кредитование МСБ: по итогам девяти месяцев 2023 г. Росбанк перевыполнил показатели кредитования прошлого года на 31%. Если говорить про Свердловскую область, то рост кредитования МСБ составил более 50%.

Что касается кредитования физических лиц, то здесь также наблюдаем положительную динамику по России и в Свердловской области. Портфель кредитных карт рос быстрее рынка, увеличившись на 26% за три квартала текущего года. Хотелось бы отметить, что спрос на заемные средства остается высоким, несмотря на рост ключевой ставки.

Ипотека тоже идет в рост, Росбанк сохраняет второе место среди частных банков по объемам выданной ипотеки и по портфелю, а также третье место по выдачам кредитов среди всех банков в сфере индивидуального жилищного строительства. Год был продуктивным и результативным.

Директор Делобанка Ирина Кузьмина добавляет, что тренды, которые мы наблюдаем, и действия, которые предпринимаем, определят, как будет развиваться рынок в ближайшие годы:

— Финансовый сектор воспринимал 2023 г. как год адаптации и умеренного роста после шоков 2022-го года. Самый главный инсайт — «Ко всему можно адаптироваться». Банки и компании гибко приспособились к новым условиям. Сейчас мы воспринимаем вызовы не как стресс, а как задачи, которые нужно решить.

Мы видим, что наш основной сегмент — малый и средний бизнес — растет. Предприниматели переориентируются на новые рынки сбыта и новых клиентов, занимают свободные ниши после ухода иностранных игроков. Растет спрос на банковские услуги, которые им в этом помогают. Так, в Делобанке в 3 раза увеличилась доля клиентов, которые пользуются услугами для ВЭД. Большой потенциал у кредитования как одного из драйверов роста бизнеса.

Президент Уральского банка реконструкции и развития Алексей Долгов отмечает, что уходящий год был неоднородным с точки зрения экономического роста и финансовой активности игроков:

— 2023 г. в нашей сфере сложился из двух неравных частей. Примерно восемь месяцев рынок стабильно рос в условиях доступных ставок и увеличения транзакционной активности клиентов.

Затем, после повышения ключевой ставки в несколько этапов, объемы активных операций естественным образом стали снижаться, при этом логично растут привлеченные средства.

Кроме того, с октября начали действовать новые требования регулятора, касающиеся создания дополнительных резервов при кредитовании частных заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Региональный директор Банка ЗЕНИТ Анна Колчанова согласна с тем, что уходящий год доказал высокую степень адаптивности рынков:

— В январе, честно говоря, мы не предполагали, что год окажется таким плодотворным, казалось, что планы невыполнимы, но вот прошел год, и мы выполнили все поставленные перед нами KPI, в том числе по кредитованию.

Большую роль сыграли госпрограммы по поддержке предпринимателей, поскольку они позволили кредитовать бизнес под льготную процентную ставку, особенно когда ключевая ставка начала активно расти.

Директор ООО «КГ «Аудит», представитель АО «ФИНАМ» в Екатеринбурге Михаил Слуцкер поделился цифрами:

— Рынок РФ в 2023 г. трансформировался и стал рынком частного инвестора: доля физлиц в объеме торгов акциями, облигациями и инструментами срочного рынка в течение года в основном увеличивалась. Так, по итогам ноября, для акций этот показатель составил 76%, для облигаций — 33%, для фьючерсов и опционов — 68%. На рынке появились новые эмитенты и инструменты, что несомненно подогревает интерес к сделкам на бирже среди инвесторов. При этом мы наблюдаем увеличение спроса на готовые решения: россияне не хотят ограничивать свои возможности вкладами, но не у всех есть время на изучение основ биржевых сделок.

Представители инвестиционных компаний поддерживают оптимизм участников банковской отрасли. Руководитель дирекции прямых продаж УК «Альфа- Капитал» Евгений Пахнев рассказывает, что в 2023 г. многие участники рынка заходили с большой неопределенностью после всех негативных событий 2022 г.:

— Однако в этом году произошла большая трансформация как рынка, так и нашей компании. В итоге мы перевыполнили амбициозные планы, которые ставили в начале года и которые казались нереалистичными.

Директор филиала «Открытие инвестиции» в Екатеринбурге Константин Ванеев добавляет, что в этом году рынок радовал инвесторов и рос, несмотря ни на что:

— Уходящий год оправдал ожидания оптимистичных инвесторов и превзошел ожидания пессимистично настроенных инвесторов. Финансовые показатели многих компаний, торгующихся на рынке, оказались лучше, чем предполагало большинство прогнозов (в том числе, по размеру выплачиваемых дивидендов).

С начала года индекс Московской биржи вырос на 40%, а если сравнивать с октябрем 2022 г., рост составил 57%. До исторических максимумов еще далеко, но многие аналитики сходятся во мнении, что преодоление этих отметок — вопрос времени.

Однозначно можно сказать, что инвесторы адаптировались к текущим условиям. Если в прошлом году инвесторы вели себя очень осторожно, многие вышли из рынка, то сейчас активность инвесторов восстанавливается. Уход иностранных инвесторов, в том числе институциональных, поменял структуру участников торгов: на рынке преобладают физические лица.

Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге:

Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге.

— Президент во время «Прямой линии» сказал, что в этом году банки заработают порядка 3 трлн руб. Наверное, у него самые точные данные. Так что, конечно, год оказался рекордным для отрасли и перекрыл предыдущие убытки.

В этом году было много интересных процессов. Во-первых, он стал годом восстановления рынков, финансовая система России в хорошей форме. В некоторых сегментах он был годом эйфории и безудержного роста. Во-вторых, этот год можно считать годом телепортации российских активов из внешнего контура.

Интересен был взгляд на рынок и акционера, директор по продукту инвестиционной платформы Bizmall Романа Павловича.

Роман Павлович, директор по продукту инвестиционной платформы Bizmall.

Прежде чем подвести итоги года, он остановился на самом понятии инвестиционных платформ:

— В 2019 г. был принят закон о краудфандинге, и стало возможным использование инвестиционных платформ, которые служат мостом между бизнесом и инвесторами. Мы объединяем предпринимателей и население и позволяем гражданам РФ напрямую инвестировать в российский бизнес.

Мы молоды так же, как молод и сам рынок. Мы видим, что традиционные способы кредитования для бизнеса утрачивают актуальность и становятся менее доступными. При этом у населения на сберегательных счетах хранится 43 трлн руб., это потенциально спящие деньги, которые нужно вливать в экономику.

«Амбиций у бизнеса больше, чем возможностей»

Представители банковского сектора не один раз отмечали, что в 2023 г. кредитование росло агрессивными темпами, охладить спрос на заемные средства со стороны бизнеса пока что не может даже рост ключевой ставки. Особую роль в данном случае сыграли программы господдержки, с помощью которых бизнес получает заемные средства на нерыночных условиях.

Дарья Юнусова отмечает, что предприниматели сейчас хотят занять освободившиеся ниши, и многим из них требуется помощь государства:

— Спрос на льготные деньги очень высок, популярностью пользуется «Промышленная ипотека». Нужно добавить, что бизнес не боится и длинных денег — волатильность ключевой ставки стала обыденностью, и заемщики готовы брать кредиты с расчетом на то, что смогут рефинансироваться под более низкий процент спустя какое-то время.

Алексей Долгов согласен, что МСБ глобально продолжает развиваться при любых макроэкономических тенденциях:

Особенно это касается опытных предпринимателей, которые уже проходили через разнообразные сложности. Спрос на кредитные продукты и банковские гарантии сохраняется. Помимо этого, растет интерес клиентов к различным нефинансовым сервисам, связанным с проверкой контрагентов, юридическим и бухгалтерским сопровождением, регистрацией бизнеса.

По мнению участников рынка, сомневаться в качестве заемщиков пока что не приходится, об этом говорит, например, Роман Павлович:

Те, с кем мы сейчас ведем работу, это очень компетентные, финансово устойчивые и грамотные предприниматели.

Согласна с коллегой и Анна Колчанова:

— Зачастую амбиций у бизнеса больше, чем возможностей, поэтому ЗЕНИТ достаточно консервативный банк в части отбора заемщиков, и, как следствие, за этот год в сегменте МСБ по Урало-Сибирскому региону у нас не было ни одной просрочки, портфель очень качественный.

Региональный директор Банка ЗЕНИТ Анна Колчанова.

Анна Колчанова добавила, что средний размер кредитного лимита клиентам МСБ у Банка ЗЕНИТ составляет 100-150 млн руб., чаще всего бизнес привлекает кредиты на пополнение оборотных средств.

Ирина Кузьмина согласилась с тем, что финансовый запас прочности у малого бизнеса подвержен рискам сильнее, чем у крупного. Как показывает практика, чем меньше предприятие, тем его руководство более склонно переоценивать возможности компании.

— За последние несколько лет предприниматели стали осторожнее – они понимают, что во время кризисных ситуаций долговая нагрузка может быстро потянуть компанию вниз. Но они стали чувствовать себя увереннее и возвращаются к отложенным планам развития. Растет спрос на кредиты – мы видим это и у себя в Делобанке, и в целом на рынке, — отметила Ирина Кузьмина. — При этом, компании малого и среднего бизнеса все еще не готовы заходить в долгие проекты — чаще всего они инвестируют в краткосрочные, которые окупятся за год-полтора.

Дарья Юнусова также поделилась информацией о росте спроса на накопительные продукты:

— Мы действительно наблюдаем приток средств юридических и физических лиц на депозиты. Заметно движение клиентов в сторону инструментов с фиксированной доходностью и сроками до одного года.

Владимир Бобряшов объясняет, что денег в экономике в принципе становится больше — как на рынке инвесторов, так и на депозитах в банках:

— Мы видим, как монетизация экономики растет, так что деньги не перетекают, не уходят с фондового рынка на депозиты или из бизнеса на депозиты, просто денег за последние два года в экономике стало больше. Это результат стимулирования экономики еще со времен постковида. Сейчас ЦБ этот импульс хочет убрать.

«В России нет ничего стабильнее, чем волатильность»

В последние полгода ЦБ ведет жесткую денежно-кредитную политику и, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, предпосылок для ее ослабления нет. Среди задач регулятора на 2024 г. — охлаждение экономики: снижение темпов кредитования как населения, так и бизнеса и переориентирование этих экономических игроков на сберегательную модель поведения — это значит, что у инвестиционных компаний и брокеров будет много работы.

Евгений Пахнев, руководитель дирекции прямых продаж УК «Альфа- Капитал».

Евгений Пахнев объясняет, что высокая ключевая ставка влечет снижение интереса к классическим инвестиционным продуктам, таким как акции и облигации, с другой стороны, более привлекательными становятся короткие деньги:

— В общении с клиентами мы наблюдаем, что они озадачены ростом ключевой ставки и находятся на распутье: сберегать свободные средства под 15% годовых или же инвестировать в новое направление бизнеса. Тут нет однозначного ответа, но, наверное, если новое направление бизнеса будет приносить прибыль немногим больше ключевой ставки, то лучше сберегать. Собственно, к этой стратегии нас и подталкивает регулятор.

Юридические лица в текущий момент чаще всего выбирают инструменты с ежедневной ликвидностью, на эти продукты приходится 80-90% спроса, доходность по ним — в районе ключевой ставки. В целом юридические лица не готовы выбирать высокорискованные инструменты.

Евгений Пахнев полагает, что в 2024 г. ключевая ставка будет снижаться, а, согласно базовому прогнозу «Альфа-Капитал», к концу 2024 г. ставка ЦБ РФ будет в районе 12%.

Что касается кредитования, Анна Колчанова считает, что нынешний уровень ключевой ставки не является заградительным, особенно если учесть наличие большого количества госпрограмм:

— Спрос на оборотные средства всегда стабильный, независимо от ключевой ставки, и как раз, именно они занимают большую долю в портфеле Банка ЗЕНИТ.

Нужно добавить, что на фоне высокой ключевой ставки и ее волатильности высока конкуренция по ставкам на внутрибанковским рынке. Сегодня портфель банков у предпринимателей расширяется, они работают в среднем с 5-6 банками и в каждом выбирают тот продукт, по которому предлагают самые привлекательные условия на рынке, порой 0,5% играет определяющую роль. Предприниматели ищут, где дешевле.

С мнением Анны Колчановой согласна и Дарья Юнусова, она уверена, что спрос на кредитование сохранится, потому что без заемных средств бизнес не справится со своими задачами:

— Безусловно, мы ожидаем осторожного снижения напряжения. Аналитики полагают, что к концу 2024 г. ключевая ставка будет на уровне 12%. Но, как бы ни менялась процентная ставка, спрос на кредиты со стороны юрлиц будет, требуются ресурсы на расширение производства, выход на новые рынки. Мы со своей стороныстараемся упростить взаимодействие с предпринимателями и сократить документооборот. Сегодня срок оформления и рассмотрения онлайн-заявок варьируется от часа до нескольких дней. Внедрение технологий позволяет банку снизить операционные расходы, а сокращение себестоимости приводит к удешевлению продукта для клиентов.

Ирина Кузьмина объясняет, что предприниматели гибко подстраиваются под изменения, ищут инструменты для развития и просчитывают на несколько шагов вперед:

Период кризиса для одних всегда становится точкой роста для других. И чтобы не просто выжить, но и вырасти, нужно иметь несколько вариантов развития. Предприниматели рассуждают так: если ставка понизится, я перекредитуюсь, и кредит станет дешевле. Если же ставка вырастет, то у меня будут более дешевые деньги.

Изменение денежно-кредитной политики пока не в полной мере отразилось на рынке и поведении клиентов, уверен Алексей Долгов. Например, ноябрь стал рекордным для УБРиР месяцем по выдачам ипотеки:

— Полагаю, что последствия роста ставок будут более заметны уже в начале 2024 г. В любом случае, нынешняя ситуация не является уникальной — мы помним периоды высоких ставок в 2020 г. В такие промежутки многие клиенты переходят к сберегательной модели, кредитная активность населения по понятным причинам снижается, но не замораживается полностью.

Те, кому необходимо решать свои жизненные вопросы здесь и сейчас, все равно придут за кредитом, держа в уме возможность рефинансирования. Думаю, что и банки, и клиенты к концу первого квартала 2024 г. приспособятся к новым реалиям. Мы предполагаем, что изменения в подходе регулятора и, соответственно, снижение стоимости кредитов возможны к осени наступающего года.

Помимо инвестиционных компаний, от роста ключевой ставки выигрывают и финансовые платформы. Роман Павлович говорит, что в условиях высоких ставок по кредитам занимать деньги на таких платформах бизнесу гораздо выгоднее:

— Нам высокая ключевая ставка на руку, потому что кредиты в банках становятся дорогими, и бизнесу это неинтересно. Более того, банк ведь не просто выдает деньги под процент, он берет в залог недвижимость, а условия кредитования могут быть такими, что в случае неплатежей предприниматель может лишиться бизнеса.

У нас деньги дороже, чем в банке — в среднем 25%, но нет никаких дополнительных требований. Зачастую бизнесу дешевле через нас привлекать короткие деньги, например, для участия в тендере, чем брать кредит в банке.

Владимир Бобряшов подтверждает, что сейчас мы живем в мире альтернативной доходности, и ЦБ РФ настойчиво задает предпринимателям вопрос: «А точно ли нужно развивать новое направление бизнеса сейчас?».

— Экономика на сегодняшний день перегрета, и регулярное повышение ставки — ответ ЦБ на этот перегрев. Казалось бы, чем плох рост, пусть все идет как есть. Но, как мы знаем, все, что летает, когда-то падает, так что контрциклическая политика ЦБ призывает нас всех, и предпринимателей в том числе, остановиться и сберегать.

Регулятор оказывает сильное влияние на поведение инвесторов и хочет охладить экономику, чтобы люди меньше кредитовались, меньше покупали акции и облигации на заемные деньги и больше сберегали. Рынок ищет новую точку равновесия.

Ожидания от 2024 г.: «Прилив поднимет многие лодки»

Оптимизм, который зародился после подведения итогов удачного 2023 г., не покинул участников круглого стола. Все ждут от будущего года еще лучших финансовых показателей.

Ирина Кузьмина уверена, что в 2024 г. тренд на развитие новых проектов в малом и среднем бизнесе усилится. Но период, когда бизнес зарабатывал маржу 100-200-400%, прошел:

— Теперь, чтобы быть прибыльным в условиях низкой маржи в период активных вложений, нужно не только грамотно инвестировать, но и плотно работать с расходами. Есть такое выражение «коптить бизнес» — это значит, что нужно избавиться от всей «воды», то есть убрать все лишнее, оптимизировать процессы.

Дарья Юнусова и Анна Колчанова полагают, что в будущем году спрос на банковские услуги со стороны бизнеса и физических лиц останется на стабильно высоком уровне.

Рынок ценных бумаг в России будет становиться более замкнутым, деньги, которые раньше уходили из страны, будут инвестироваться внутри России, при прочих равных условиях это приведет к увеличению доходности по акциям, говорит Евгений Пахнев:

— На следующий год мы прогнозируем большой спрос на различные виды альтернативных инвестиций, в частности инвестиций в недвижимость. Мы уже сегодня видим, что, несмотря на высокие ставки, клиенты предпочитают диверсифицировать портфель с привлечением недвижимости: это как прямая покупка жилья, так и участие в закрытых паевых инвестиционных фондах.

Константин Ванеев уверен, что на рынок придет еще больше инвесторов:

— С моей точки зрения, в следующем году продолжится тренд на увеличение количества инвесторов на рынке. Определенный стимул для этого будут давать налоговые льготы, с 2024 г. у нас появляется новый тип индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Многие компании в этом году начали выход на IPO, часть заявили о своих планах провести IPO в 2024-2025 гг. В условиях избыточной ликвидности у фондового рынка большой потенциал, так что ожидания только позитивные.

Согласен с коллегами и Михаил Слуцкер, по его словам, несмотря на сохраняющуюся неопределенность и рост геополитической напряженности, в целом можно сказать, что и российский рынок, и инвесторы успешно работают в новых реалиях:

— Любые кризисные ситуации, как это принято среди профучастников, мы воспринимаем не как проблемы, а как стимул для поиска новых возможностей для бизнеса и клиентов. Российский рынок показал способность адаптироваться к любым ситуациям. В 2024 г. его трансформация продолжится. Мы тоже ожидаем рост активности на рынке IPO, что открывает возможности как для инвесторов, так и для организаторов размещений. Мы также с интересом смотрим на рынки дружественных стран: Азия, Латинская Америка, где есть много перспективных площадок и инструментов.

Большие планы по развитию платформы и у Романа Павловича:

— Мы все больше вовлекаем венчуров в свою историю. Видим, что правительство и ЦБ нас поддерживают. Внутренний потенциал нашей экономики огромен, и наша платформа как раз служит инструментом для того, чтобы преобразовать этот потенциал и направить его в экономику.

Владимир Бобряшов высказал предположение, что регулятор все-таки добьется своей цели по охлаждению экономики и сокращению кредитования и продолжит закручивать гайки, однако повышенная ликвидность позволяет предположить, что рост экономики не прекратится:

— Согласно справке ЦБ, бизнес-климат в декабре продолжил рост, что говорит нам о том, что предпосылок для снижения ключевой ставки нет.

Вероятнее всего, ЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не сломит психологию, что ставку всегда можно переложить на потребителя или же можно будет легко перекредитоваться.

Из года в год клиенты просят ликвидность, доходность. Думаю, в следующем году инвесторы будут требовать повышенные проценты за риск, потому что планка по доходности сейчас очень высока. Учитывая растущую экономику России и повышенную ликвидность на рынке, можно сказать, что прилив поднимет многие лодки.

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