Уральские ученые предложили очищать мясо от опасных бактерий методом облучения

Количество патогенных микроорганизмов снизится более чем в два раза. Это не только сделает продукцию мясокомбинатов более безопасной, но также в несколько раз продлит сроки ее хранения.

Уральские ученые из УрФУ и Института электрофизики УрО РАН открыли новый метод обеззараживания куриного мяса. Это радиационная поверхностная обработка уже упакованного продукта. По словам исследователей, она является эффективным и безопасным способом уничтожения синегнойной палочки, сальмонеллы и других патогенных микроорганизмов, которые могут быть на курином мясе. Об этом сообщает отдел научных коммуникаций УрФУ.

После обработки содержание бактерий в продукте снижается в 2–3 раза. Это, в свою очередь, увеличивает срок его годности в несколько раз. Исследования ученых будут полезны для российских мясокомбинатов и птицефабрик. Подробную информацию о методе и ионизирующем излучении ученые опубликовали в Radiation Physics and Chemistry.

«Обработка куриного мяса ионизирующим излучением эффективна, поскольку контаминация микроорганизмов снижается в более чем два раза. При этом увеличивается срок годности продукта — например, охлажденное мясо хранится около семи дней, но после обработки срок годности увеличивается до месяца. Это большой плюс не только для потребителей, но и компаний-производителей куриного мяса, поскольку продление срока годности позволяет увеличить логистическое плечо и транспортировать продукцию в дальние и труднодоступные рынки, например, в Китай», ­— поясняет старший научный сотрудник кафедры экспериментальной физики УрФУ Руслан Вазиров.

Традиционные методы обработки куриного мяса на мясокомбинатах обычно включают в себя химическую, тепловую или термическую обработку. Эти методы, в отличие от ионизирующего излучения, могут снизить пищевую ценность продукта или изменить его физико-химический состав. Кроме того, при помощи ионизирующего излучения можно обрабатывать уже упакованную продукцию, чего нельзя осуществить при помощи традиционных способов.

Обработка продукции ультрафиолетом или химией — это типы воздействия, когда продукция еще не упакована. А облучение в этом плане значительно упрощает процесс — вы можете упаковать товар и затем обработать его, и загрязнение куриного мяса заново не произойдет. Использование низкоэнергетического электронного пучка позволяет обрабатывать от 2 до 4 мм верхнего слоя и может уничтожать бактерии через упаковочный материал, — объясняет Руслан Вазиров.

Радиационная обработка происходит под воздействием электронных пучков — потока электронов, движущихся в одном направлении. В работе исследователи используют современный подход, подразумевающий обработку только упаковки и поверхностного слоя продукции. Генерация электронных пучков происходит при помощи специальной установки — наносекундные ускорители УРТ-1 и УРТ-0.5, которые разработаны в Институте электрофизики УрО РАН. В зависимости от параметров настройки УРТ-1 может производить обработку разными дозами облучения.

«По стандартам ГОСТа России, Международного агентства по атомной энергетике и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, верхним пределом дозы облучения мясной продукции является 10 кГр, который не приводит к значительным изменениям пищевой ценности и органолептических свойств продукции. А нижний предел определяется индивидуально. На предприятиях-производителях куриного мяса уровень контаминации может быть разным, и не всегда имеет смысл использовать большую дозу облучения. В рамках нашего исследования мы установили, что для эффективной обработки следует применять дозу от 1 кГр до 10 кГр. Какую дозу выбрать — каждое предприятие должно определять самостоятельно», — рассказывает Руслан Вазиров.

Сегодня в России обработка продуктов питания с помощью ионизирующего излучения не распространена. Дело в том, что в обществе радиофобия достаточно устойчива, и это вынуждает предприятия искать другие методы для очистки куриного мяса.

Большинство потребителей при слове “радиация” вспоминают Чернобыль и думают, что это обязательно плохо. Однако радиационная обработка является действенным методом для сохранения продуктов питания от патогенных микроорганизмов, тем более что около 30 % всех производимых продуктов в мире теряется из-за порчи, в том числе микроорганизмами, — заключает Руслан Вазиров.

Коллектив ученых уже не первый год занимается изучением обработки продуктов питания ионизирующим излучением. Например, в 2021 г. исследователи разработали рекомендации по облучению столовых и инкубационных куриных яиц — это позволило увеличить срок хранения продукта и снизить количество патогенных микроорганизмов.

Наиболее распространенной бактерией, которая появляется в продуктах питания и представляет опасность для человека, является золотистый стафилококк (staphylococcus). Эта бактерия является возбудителем многих инфекций, при этом до 40% населения Земли являются постоянными носителями этого вида бактерий. Также распространенной считается сальмонелла (salmonella). Этот вид бактерий вызывает тошноту, рвоту и боль в животе, является одной из главных причин диареи. Не менее опасный микроорганизм — листерия (listeria), которая является причиной такого заболевания, как листериоз — одной из самых тяжелых инфекций пищевого происхождения.

Читайте также на DK.RU: Уральские ученые сделали открытие в области когнитивной психологии.