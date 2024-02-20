Невьянская башня стала победителем конкурса «Диво Евразии»

Точнее, речь идет об историко-архитектурном музее, частью которого она является. Гран-при музей получил за анимационный ролик. Конкурс прошел в Оренбурге, а победителей объявили в Тегеране.

Невьянский государственный историко-архитектурный музей стал победителем второго международного конкурса туристских видео, фото, анимации «Диво Евразии», который прошел в Оренбурге в рамках международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии», сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Гран-при конкурса жюри присудило анимационному ролику «Легенды и тайны Невьянского наклонной башни Демидовых» — работа получила высочайшую оценку профессионалов и была признана абсолютным победителем. Ролик на конкурсе представила генеральный директор Невьянского историко-архитектурного музея Марина Морева.

«При постоянной поддержке министерства культуры, правительства и губернатора Свердловской области деятельность Невьянского музея становится все более разнообразной, улучшается инфраструктура учреждения. Уже сегодня к нам приезжают туристы из многих регионов России и из других стран, уверена, что победа в конкурсе «Диво Евразии» сделает Невьянскую башню, а, значит, и Невьянск, и Свердловскую область, еще более привлекательными для туристов», — сказала Марина Морева.

Основная цель конкурса «Диво Евразии» — популяризация внутреннего и въездного туризма, а также объектов туристического показа России. Жюри конкурса состоит из профессионалов видеоиндустрии: продюсеров, операторов, режиссеров, а также специалистов туриндустрии.

Невьянская наклонная башня — одна из туристических жемчужин Среднего Урала. Этот уникальный архитектурный памятник уже широко известен как в России, так и за пределами нашей страны. Руководством и коллективом Невьянского историко-архитектурного музея проводится серьезная работа по дальнейшей популяризации истории этого уникального места, — отметила и.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина.

В этом году на конкурс было подано 237 заявок из девяти стран. В финал вышли 43 проекта из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. По итогам просмотров роликов-финалистов и их защиты были определены победители в восьми номинациях: «Природные объекты», «Историко-культурные достопримечательности», «Событийный туризм», «Объекты оздоровления и отдыха», три номинации «Презентация территорий» (жюри отдельно оценивало видеоролики, фотографии и короткометражные фильмы), «Туристские маршруты».

Победители VII Международного туристского фестиваля-конкурса «Диво Евразии» были объявлены в столице Ирана — Тегеране, сообщает Центр развития туризма Свердловской области на своей странице во «ВКонтакте». На конкурсе были представлены сразу пять проектов музея, они все были высоко оценены жюри и заняли призовые места.

Напомним, что резной дом кузнеца Кириллова, который находится в Свердловской области, в прошлом году попал в десятку лучших арт-объектов России, а музей деревянного зодчества под открытым небом в Нижней Синячихе занял первое место среди достопримечательностей Среднего Урала.

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Фотография Марины Моревой: страница Центра развития туризма Свердлвоской области во ВКонтакте