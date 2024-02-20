ВТБ отчитался о рекордной чистой прибыли по итогам 2023 года

В 2023 г. прошлом году банки России заработали порядка 3 трлн руб. В ВТБ отметили, что несмотря на высокую ключевую ставку, драйвером роста стало корпоративное и розничное кредитование.

ВТБ в отчетности по итогам 2023 г. сообщил о рекордной в истории группы чистой прибыли — 432,2 млрд руб., пишет Forbes.

Самым прибыльным сегментом бизнеса ВТБ стал корпоративно-инвестиционный бизнес — он принес 192 млрд руб. Сегмент работы со средним и малым бизнесом принес 108 млрд руб. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд руб.

Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что чистые процентные доходы составили 761,4 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год составили 217 млрд руб. Чистые прочие операционные доходы составили 127,3 млрд руб. В итоге чистые операционные доходы по итогам года стали рекордными, превысив 1,1 трлн рублей.

2023 г. стал для ВТБ рекордным по ряду параметров, в том числе по размеру чистой прибыли, уровню рентабельности капитала, приросту активной клиентской базы и исторически низкому уровню проблемных кредитов. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне сильного роста кредитного портфеля, стабильного качества портфелей и хорошей эффективности расходов, а также начала успешной интеграции группы «Открытие» в ВТБ.

Корпоративный кредитный портфель за 2023 г. вырос на 19% несмотря на повышение ключевой ставки. По словам Пьянова, этой тенденцией интересовался ЦБ:

Мы видели большой спрос на кредиты со стороны корпоратов, в том числе в период повышенной ключевой ставки. Почти весь корпоративный бизнес берет кредиты по плавающей ставке, веря в способность ЦБ победить инфляцию и рассчитывая на снижение ключевой, — объяснил он.

При этом розничный портфель вырос на 25% — пик кредитования пришелся на III квартал. Депозиты компаний выросли на 14%, физлиц — на 30%.

ВТБ также рассказали, что пересмотрел финансовый результат за 2022 г., по итогам которого убыток вырос 612,6 млрд руб. до 667,5 млрд руб.

Эффект от выгодной покупки «Открытия» ухудшился почти на 65 млрд руб., — отметил Пьянов.

Также убыток сложился из-за выбытия из структуры банка двух зарубежных активов — VTB Europe и VTB Capital.

Дмитрий Пьянов заявил, что в 2024 г. ВТБ планирует заработать 435 млрд руб.:

100 млрд руб. чистой прибыли должна принести работа с заблокированными активами. Еще 60 млрд руб. к чистой прибыли прибавит «утилизация отложенного налогового актива» за счет убытков «Открытия» прошлых лет.

По заявлению Пьянова, выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. менеджмент рекомендовать не будет. Предполагается, что ВТБ сможет возобновить выплату дивидендов с 2026 г. с выплатой за 2025 г.

Отметим, что ранее Сбербанк отчитался, что заработал за 2023 г. рекордные ₽1,5 трлн чистой прибыли по РСБУ.

Ранее DK.RU рассказывал, что по итогам 2023 г. банки заработали порядка 3 трлн руб., год оказался рекордным для отрасли и перекрыл предыдущие убытки. Представители банковской сферы во время круглого стола отмечали, что 2023 г. стал годом восстановления рынков, а финансовая система России оказалась в хорошей форме.