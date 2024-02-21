На Среднем Урале ввели в 6,5 раз больше складов, чем годом ранее

По данным консалтингового агентства NF Group, в 2023 г. складские мощности региона приросли на 557 тыс. кв. м. Больше построили только в Московской и Петербургской агломерациях.

По оценкам консалтингового агентства NF Group, введенный объем новой складской недвижимости в Свердловской области в 2023 г. составил 557 тыс. кв. м это в 6,5 раз больше, чем в 2022 г.

Более 77% от общего объема построенных объектов составляют склады формата build-to-suit, когда здание строится в соответствии с требованиями конкретного заказчика, однако оплачивается только аренда. К крупнейшим проектам такого типа относятся первая и вторая фазы в «PNK парк Сибирский тракт» (135 тыс. кв. м.), распределительный центр компании X5 Group и новый корпус для Ozon (55 тыс. кв. м) в логистическом комплексе «Кольцовский».

Лидером по площади в регионе стал распределительный центр Wildberries в индустриальном парке «Про-Бизнес-Парк» — его площадь составила 180 тыс. кв. м. Он также стал единственным собственным объектом, введенным в регионе в 2023 г.

Ранее DK.RU писал, что в начале 2023 г. объем складских площадей класса А и В на рынке Екатеринбурга достиг отметки 2,1 млн кв. м, в стадии строительства и проектирования находилось еще 898 тыс. кв. м. По оценкам аналитика по складской недвижимости Виталия Хиля, до конца 2023 г. застройщики планировали сдать в Екатеринбурге около 280 тыс. кв. м складских помещений — это в два-три раза больше, чем в 2022 г.

Драйверами роста рынка выступили розничные торговые сети, которые предлагают продукцию повседневного спроса низкого ценового сегмента. Но склады для них — не инвестиция, а условие для обеспечения операционной деятельности. Помимо ритейла, высокая заинтересованность в складских объектах есть у компаний-дистрибьюторов автозапчастей и товаров для B2B-сегмента, в частности продукции для обеспечения локальных производств, — рассказывал Виталий Хиль на круглом столе DK.RU.

Также DK.RU писал, что дефицит объектов коммерческой недвижимости в Екатеринбурге достиг рекордных значений. Об этом заявили в компании «RED.Технология». Практически во всех сегментах сохраняется рекордно низкая доля вакантных площадей. А наиболее активно растут сегменты офисной недвижимости и стрит-ритейл.