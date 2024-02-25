Никакой фантазии. Россияне не хотят усложнять жизнь мошенникам

Эксперты сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI проанализировали 200 млн учетных записей, попавших в открытый доступ из-за сливов информации в 2023 г.

Из них лишь 44 млн оказались уникальными, то есть одна и та же пара логин/пароль присутствует в среднем в пяти разных утечках.

В 2023 г. самыми популярными паролями по данным DLBI у россиян были «123456», «123456789» и «1000000», в первой тройке кириллических символов оказались «йцукен», «пароль» и «любовь», топ-3 паролей, среди набранных латиницей – «qwerty», «password» и «qwertyuiop».

Хит-парад самых популярных паролей за все время проведения исследований (начиная с 2017 г. проанализировано 36,6 млрд учетных записей), места с 1 по 25: 123456, 123456789, qwerty123, 12345, qwerty, qwerty1, password, 12345678, 111111, 1q2w3e, a123456, 123123, 1234567, 1234567890, 000000, 1234, qwertyuiop, 123321, abc123, 666666, 654321, 1q2w3e4r5t, 1q2w3e4r, 123, 7777777.

25 самых популярных паролей зоны «РУ» (.ru и .рф) за все время: 123456, qwerty, 123456789, 12345, qwerty123, 1q2w3e, password, 12345678, 111111, 1234567890, 1234567, 123123, qwertyuiop, 123321, 1q2w3e4r5t, 000000, 666666, 7777777, asdasd, 555555, 654321, qwe123, 1q2w3e4r, 33112211, zxcvbnm.

Несколько лет подряд в данных рейтингах происходят только «косметические» изменения, никаких принципиально новых паролей не появляется. Специалисты отмечают, что пользователи не только выбирают простейшие пароли, но и применяют одни и те же комбинации на разных ресурсах, что повышает угрозу их взлома.

Ранее DK.RU сообщал, что за 2023 г. мошенники похитили со счетов граждан 15,8 млрд руб. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина прилетали в Екатеринбург на Уральский форум «Кибербезопасность в финансах», чтобы провести работу над ошибками и озвучить решения, которые помогут защитить деньги граждан.

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