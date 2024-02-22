Уральское ар-нуво: бажовские мотивы и редчайшие камни в коллекциях бренда из Екатеринбурга

Женственные и необычные серьги, кольца и подвески изготавливают в городе уже более 20 лет. Сложнейшие техники и ручная работа гарантируют ювелирному дому узнаваемость на мировом уровне.

Уральские ювелиры, в середине XX века славившиеся в своей стране и за ее пределами, переживают настоящее возрождение. Бренды предлагают рынку принципиально новые формы, сложные типы огранок, узнаваемый стиль и, конечно, продвигают местные камни и техники. В Екатеринбурге уже много лет работает несколько ювелирных домов, ставших узнаваемыми и любимыми в разных городах и странах. Часть из них — про моду, тренды и лаконичность, часть — про классику, дорогую уникальность и сложнейшие типы обработки и производства.

Бренд Natasha Libelle из второй группы. Создательница и собственница бренда Наталья Шумакова — потомственный геммолог с профильным образованием. Основным источником вдохновения при создании ювелирного дома стал стиль модерн (ар-нуво). Его текучие линии, нежные цвета, витражи, цветы и птицы понравились основательнице бренда и прочно вошли в ДНК ювелирного дома.

Бренд работает в Екатеринбурге уже более 20 лет. Разработка коллекции, производство, контроль качества и шоурум бренда расположены в городе. «Это во многом принципиальная позиция, — рассказывает маркетолог бренда Светлана Крапивина, — мы же уральский бренд, который работает с исконно уральскими камнями. Поэтому все, от производства до рекламных фотосессий, сосредоточено в Екатеринбурге».

В штате ювелирного дома работают художники, дизайнеры, геммологи, огранщики, закрепщики и другие узкопрофильные специалисты, многие из них — потомственные мастера. Драгоценные камни для создания украшений доставляются на производство напрямую из мест естественного происхождения и добычи.

Natasha Libelle создает дизайнерские украшения лимитированных коллекций, некоторые изделия с редчайшими драгоценными камнями представлены в единственном экземпляре. В основе коллекций — Урал с его историческим кодом, камнями и узорами. Например, в начале марта бренд презентует коллекцию «Кружевные сказы», посвященную 145-летнему юбилею Павла Бажова. Это уже вторая коллекция бренда, посвященная писателю, предыдущая выходила пять лет назад.

Это коллекция, в которой используется малахит — традиционный для Урала камень, мгновенно отсылающий к истории края. Рассматривая украшения, можно распознать в их сложных узорах кокошники, переплетения литых чугунных решеток. При производстве используется чернение золота, что также придает коллекции особый характер.

— Мы возрождаем уральскую ювелирную традицию, некогда известную во всем мире, несмотря на истощенные месторождения некоторых камней. Например, сегодня для создания украшений, сохраняющих исконно уральский характер, мы используем завозной африканский малахит. Этот камень остается историческим символом уральской культуры, даже если добывается на другом континенте.

На разработку коллекции, от эскиза до готовых изделий, уходит около полугода. При этом каждое украшение, после окончательного утверждения всех нюансов, изготавливается не меньше 45 дней. «Да, это полностью ручная работа. Мы используем сложные техники и огранки, в каждом изделии — множество нюансов», — поясняют в компании.

Natasha Libelle предлагает клиентам украшения с яркой и прочной витражной эмалью, камни оригинальных огранок, камеи из природного слоистого агата тончайшей художественной резки. Внутри камней во многих коллекциях запрятана инталия (разновидность геммы, выполненная в технике углубленного рельефа (контррельефа).

В компании нет страха работы со сложными техниками. Это именно то, что ярко выделяет нас на рынке. В основе всех коллекций — стили модерн и ар-нуво с их сложными переплетениями и орнаментами, поэтому любое изделие ювелирного дома можно рассматривать очень долго, находя новые интересные детали. В каждом нашем украшении «зашита» фирменная стрекоза. Она может быть в виде рисунка, в самом камне, тогда ее видно, если смотреть изделие на просвет. Также стрекоза может быть спрятана в фирменной швензе сережки, внутри кольца, ее крылья можно рассмотреть в орнаментах. Это такие символы, которые интересно находить, которые придают дополнительную ценность изделиям, — рассказывает Светлана Крапивина.

Сохраняя традиционные для Урала узоры и формы, бренд адаптирует их под современность, создавая не только классические, но и современные варианты украшений. Например, во многих коллекциях есть серьги-трансформеры и чокеры.

Работая в основном с желтым и белым золотом, бренд время от времени выпускает и серебряные украшения. В новой линейке, посвященной Бажову, появятся более демократичные украшения: коллекция поделена на couture, premium и fashion. Couture collection отличается сложностью элементов и ювелирных техник, многочасовой ручной проработкой каждой детали и вставками из редких камней. Изделия premium collection включают в себя сочетание желтого и черненого золота, разнообразие камней и огранок. Они могут быть использованы как в вечернем образе, так и в повседневном. Fashion collection — это чистые и лаконичные формы, современные украшения, учитывающие течение моды и подиумные тренды.

Мы не стремимся к массовости. Сами по себе украшения с драгоценными камнями не могут быть дешевыми, это же во многом инвестиция. А у нас еще и точечная, сложная обработка. Это не должно и не может стоить мало. Кстати, вкладываться в редкие драгоценные камни намного выгоднее, чем в бриллианты — у последних слишком много характеристик, велик риск купить просто «не то». С другими камнями не отгадать практически невозможно.

СПРАВКА Стоимость изделий Natasha Libelle в среднем стартует от 100 тыс. руб. Бренд не продается в торговых центрах — это тоже принципиальная позиция: «Нам важно соседство», а для клиентов регулярно проводит мероприятия, например, лекции о камнях и ювелирном искусстве.

Ранее на DK.RU: Екатеринбург — один из главных модных городов страны. Кто создает стиль на Урале?