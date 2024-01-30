Екатеринбург — один из главных модных городов страны. Кто создает стиль на Урале?

В городе работает множество брендов, создающих стильные одежду и обувь, украшения и аксессуары. Многие из них географически давно вышли за пределы не только региона, но и страны.

Екатеринбург вошел в тройку самых модных городов России. Консалтинговое агентство Fashion Consulting Group и Fashion Factory School провели исследование и определили, в каких городах России запускается больше всего модных брендов. Екатеринбург занял третье место в этом рейтинге.

Эксперты исследовали как локальные бренды, которые работают уже несколько лет, так и те, что только вышли на рынок. При этом 90% опрошенных компаний имеют оборот до 30 млн руб. в год, оборот еще 10% эту цифру превышает.

Отметим, в конце 2023 г. Lamoda и Fashion Factory School исследовали спрос на отечественные бренды и выделили категории, в которых не хватает товаров, а также самые перспективные ниши для запуска модных марок. Была выбрана аудитория, которая имела опыт покупки товаров молодых локальных брендов, а общее число респондентов составило 1 500 человек. Примерно 50% покупателей — жители мегаполисов и крупных городов.

Отмечается, что практически половина респондентов познакомилась с локальными марками после февраля 2022 г., а остальная половина уже имела опыт покупки их ассортимента во всех исследуемых группах товаров. Более половины (54%) отметили, что основным драйвером покупки локальных брендов в 2023-м стал интерес к ассортименту. Тогда как почти четверть респондентов отметили, что заинтересовались локальными компаниями, так как цена ниже, чем у зарубежных.

Наиболее популярные категории отечественных марок — женская одежда (74%), аксессуары (34%) и женская обувь (31%), при этом покупатели остро ощущают нехватку ассортимента в категориях мужская мода и спортивные товары.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Екатеринбурге закрывается бутик уральских дизайнеров «Имена» в ТРЦ Veer Mall, где после конкурскного отбора местные производители одежды и аксессуаров могли полгода представлять свои товары, не оплачивая арендную плату. Проект был запущен Свердловским областным центром поддержки предпринимательства.

У нас была задача — показать возможности такой площадки. Мы были родоначальниками такого формата. Показали, как это делать. Теперь торговые центры будут сами открывать такие же. В трех-четырех крупнейших торговых центрах уже появились подобные мультибрендовые бутики. Мы свое дело сделали, — заявил глава фонда Валерий Пиличев.

В городе на самом деле работает много мультибрендовых площадок, где представлены товары местных производителей. Одна из самых популярных находится в ТЦ BOLSHOY, недавно открылись бутики в ТРЦ Гринвич и Пассаж. Однако за то, чтобы представить свой товар во всех этих магазинах, предпринимателям нужно платить.

Каким брендам из Екатеринбурга не помешала конкуренция с московскими, питерскими и международными брендами? Перечислим марки, хорошо известные как в России, так и за ее пределами (и даже открывшими в последние непростые годы магазины в других странах).

12Storeez

Лаконичный гардероб из качественных тканей, стиль напоминает The Row и Céline

Фото: 12Storeez

Бренд представляет базовую, деловую и одежду для отдыха для женщин и мужчин (мужская линейка появилась пару лет назад), обувь, сумки, шапки и шарфы. В сезонных коллекциях представлены шерстяные пальто=халаты, джемперы и свитеры из кашемира, трикотажные и шерстяные костюмы.

Бренд существует с 2014 г., тогда сестры-близнецы из Ревды Марина и Ирина Голомаздины запустили онлайн-магазин. Первые партии одежды были небольшими, сестры демонстрировали их на себе в соцсетях, а примерить понравившийся наряд можно было у одной из сестер в квартире в Екатеринбурге. Одна из первых полноценных коллекций была отснята в Париже, моделями стали сами сестры.

Название бренда связано с задумкой выпускать по капсуле каждый месяц, таким образом за год бренд выпускал 12 коллекций.

Собственное конструкторское бюро 12Storeez долгое время базировалось в Екатеринбурге, но в 2019 г. переехало в Москву. Сейчас магазины бренда работают более чем в 20 городах России, флагманский магазин в 2023 г. был открыт в Столешниковом переулке Москвы, также марка представлена офлайн в Казахстане, ОАЭ, есть планы по открытию магазина в столице Узбекистана. До 24 февраля 2022 г. бренд заявлял о планах выхода на рынок Европы и IPO.

Ushatáva

Вещи в стиле концептуального минимализма, многие модели в коллекции — унисекс. Бренд любит стилизации в стиле Maison Margiela и The Row.

Фото: Ushatáva

Бренд предлагает покупателям сложные по крою и исполнению рубашки, платья, жакеты, юбки и брюки, а также верхнюю одежду, сумки, шарфы и шапки.

Марка существует с 2015 г., когда подруги Нино Шаматава и Алиса Ушакова стали шить небанальную базовую одежду по доступным ценам. Изначально брендом были выбраны крой оверсайз, который помогает существенно раздвинуть границы размерных сеток и нейтральная цветовая палитра, опять же добавляющая вещам универсальности. Безусловно, интересными вещи делают ассиметричные детали, запоминающиеся аксессуары и качественные материалы, завозимые из разных стран.

Производство бренда расположено в Екатеринбурге, как и головной офис с экспериментальным цехом. Коллекции реализуются как через интернет-магазин, так и в офлайн-магазинах (два в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге), также бренд открыл магазин в соседнем Казахстане (Алматы).

PROSTOJEWELRY

Просто серебро, золото и бриллианты на каждый день.

Фото: prostojewelry

Ювелирный бренд предлагает изделия из серебра, золота и платины. Серьги, кафы, браслеты, подвески и кольца (есть и модели унисекс) также могут быть украшены натуральными или искусственными бриллиантами, речным и морским жемчугом, турмалинами, ситаллами, хрусталем, эмалью, нанокерамикой.

Основательница бренда Маша Чуркин — стилист и потомственный ювелир. О собственном производстве она задумалась во время учебы в лондонском Институте Марангони. Первая коллекция вышла в 2017 г., это были минималистичные серьги, колье и браслеты из полых серебряных деталей в духе архитектуры Екатеринбурга.

Благодаря аскетичному дизайну и «пустой» конструкции, изделия легко и носить, и сочетать друг с другом. В разгар пандемии дизайнер объединилась с отцом и братом, которые делают для PROSTO JEWELRY лаконичные кольца и серьги с бриллиантами и золотом.

Моя семья занимается ювелирным делом уже 30 лет, поэтому наш бренд — это не про цену за грамм украшения, а про отточенные годами качество, гарантийное обслуживание украшений и яркий современный дизайн. Мы одинаково справляемся со сложными ювелирными задачами, и с тем, чтобы держать руку на пульсе трендов, — говорит создательница бренда.

На Урале у бренда два собственных производства. Украшения продаются онлайн, единственный офлайн-магазин бренда находится на ул. Казакова в Москве.

Avgvst Jewerly

Украшения для тех, кто не носит украшения.

Фото: Avgvst Jewerly

Еще один ювелирный бренд родом из Екатеринбурга, известный на всю страну. Покупателям предлагают кольца, сережки, подвески и браслеты лаконичного, но необычного дизайна из золота и серебра (одна модель может быть выполнена из разных металлов).

Наталья Брянцева основала свой бренд украшений в 2014 г., еще несколько лет она совмещала изготовление украшений на заказ с работой в рекламном агентстве. Постепенно бренд стал узнаваем, у Натальи появились сотрудники, открылся первый шоурум в коворкинге, а затем и магазины. Сейчас у Avgvst два магазина в Москве (в том числе в ЦУМе), по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, также украшения можно купить в магазинах-партнерах марки и на сайте.

Если какого-то украшения нет в наличии, его можно заказать, и оно будет изготовлено.

Сейчас у Avgvst несколько производств с различным функционалом, у бренда выходили коллекции в коллаборации с Аленой Долецкой, Протеем Теменом, Дельфином и часовым заводом «Ракета».

Namelazz

Наряды для особых случаев.

Фото: Namelazz

В коллекциях представлены платья, костюмы, юбки и брюки, верхняя одежда, аксессуары. «Минимализм, акцентность, сочетание женственности и маскулинности» — такое описание бренда дается на официальном сайте.

Кристина Хасянжина основала «безымянный» бренд в 2017 г. (название отсылает к английскому слову nameless) — по мнению основательницы, вещи должны говорить сами за себя.

Над коллекциями работает небольшая команда: эскизы и первые прототипы создают в конструкторском цехе в Екатеринбурге, после утверждения образец отправляют на производство. Бренд сотрудничает сразу с десятками производств, разбросанными по всей Свердловской области — от Екатеринбурга до Ревды, Кировграда, Первоуральска и Невьянска.

Концепция бренда строится вокруг вечерних платьев, юбок, брюк и топов элегантного кроя, который подчеркивает сдержанная цветовая палитра. Идеально для любителей классики вроде маленького черного платья, женского смокинга и белой рубашки — в узнаваемом стиле марки.

В 2023 г. бренд выпустил совместную коллекцию с известным российским брендом обуви Ekonika. Коллекции продаются через интернет-магазин, с доставкой по всему миру, единственный офлайн-бутик открыт на Петровке в Москве.

Around

Комфортная, базовая одежда и аксессуары.

Фото: Around

В коллекции представлен весь набор женской одежды, от маек, юбок и свитеров до пальто и пуховиков, также есть шапки и шарфы, аксессуары (носки, косметички и т.д.)

Основательница проекта Евгения Кузьмина увлечена семьей и домом, поэтому свой бренд она решила сделать максимально теплым и комфортным. Трикотаж изготавливается из натуральных материалов высокого качества, также ДНК бренда задают естественные, спокойные оттенки.

Марка существует с 2014 г., изначально Евгения планировала не создать свой бренд, а просто найти базовую качественную шапку «в резинку». Подобной не было нигде, поэтому она нашла вязальщиц, которые работают на дому, и заказала первую партию у них. Первые вложения в бренд составили 5000 руб. Сначала зимние аксессуары продавались друзьям и их знакомым через соцсеть «ВКонтакте», тогда бренд назывался J.Knits. В 2018 г. Евгения Кузьмина изменила название на Around Clothes&Knitwear, или просто Around.

Если мы покупаем одежду из качественного материала, она дольше прослужит. Нам не нужно будет быстро заменить какую-то вещь. Допустим, джемпер из мериноса вы можете носить пять лет, а акриловый — один сезон, — подчеркивает создательница бренда.

Производства бренда расположены в Екатеринбурге, Новосибирске и Монголии. В коллекции до сих пор представлена «та самая» шапка, с которой все началось.

В апреле 2023 г. Around открыл первый магазин в Москве на ул. Покровка. Основные продажи осуществляются через интернет-магазин.

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