«Мы поняли, импортозамещение — это небыстро». Как малый и средний бизнес пережил 2023 г.

Основная проблема при переходе на рельсы новой реальности — кадры: воспитать, обучить, переманить — игра вдолгую. Но цифры говорят о росте предпринимательства в регионе.

2023 г. отмечен как год взрывного роста для сектора самозанятых, а также сегмента малого и среднего бизнеса в Свердловской области. В целом эксперты отмечают, что эти категории налогоплательщиков в ушедшем году заплатили в бюджет больше, чем в них было вложено. Есть предположение, что далее такого роста не будет. Однако пока цифры говорят о том, что на Урале живут люди, явно не лишенные предпринимательской жилки.

Об этом на встрече с журналистами в креативном кластере ДОМНА рассказали министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Валерий Пиличев.

Беспрецедентные цифры 2023 г.

Объем выдачи поручительств СОФПП был увеличен на 189% и составил 16,6 млрд руб.;

Гарантийная поддержка фонда помогла бизнесу привлечь в банках более 26,8 млрд руб.;

На финансовую поддержку бизнеса было направлено 18,4 млрд руб. в виде займов и поручительств по кредитам, свыше 2,5 тыс. получателей;

Количество самозанятых выросло на 44% и составило 264,724 тыс. плательщика налогов на профессиональный доход;

Объем поддержанного экспорта — $47,4 млн;

В 2023 г. из федерального и областного бюджетов на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было выделено 265,97 млн руб. Из них 238,704 млн — из федерального бюджета.

По состоянию на 10 января 2024 г. в области зарегистрировано 208,426 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как чувствует себя сектор МСБ в Свердловской области сегодня

Вадим Третьяков:

— 2023 г. был успешным для малого и среднего предпринимательства. Можно отметить положительную динамику и достаточно взрывной рост количества самозанятых граждан (44%). Это говорит об активности наших жителей, об их предпринимательской жилке, о том, что они успешны и применяют тот комплекс мер государственной поддержки, который существует на сегодняшний день. В 2023 г. представители малого и среднего бизнеса уплатили налогов больше, чем на них было направлено денег в виде поддержки.

В Свердловской области из сферы предпринимательства примерно каждый второй занят именно в креативной индустрии (кроме медиа, дизайна, фэшн-индустрии, сюда входит IT). На первом месте у самозанятых граждан — логистика и доставка, на втором — торговля. Это самые популярные направления.

Валерий Пиличев:

— Мне кажется, мы достигли некоего плато по количеству самозанятых — это стабильная цифра, когда их количество будет балансировать примерно на одном уровне — кто-то будет приходить, кто-то уходить, но период взрывного роста прошел.

Об импортозамещении в 2023 г.

Вадим Третьяков:

— Импортозамещение появилось в 2014 г. как модное слово. Никто того смысла, который мы сейчас вкладываем, тогда в этом слове не видел. И когда в 2022 г. мы вновь вспомнили его, всем казалось, что все это можно очень быстро сделать. Время показало, что импортозамещение нужно ради производственной и промышленной безопасности нашей страны. Однако этот процесс достаточно серьезный и глубокий, быстро его не наладить.

Самая большая проблема, с которой мы столкнулись в этом процессе, — не технологии, а наличие квалифицированных кадров. Чтобы их вырастить, подготовить, либо заманить откуда-то, нужны годы.

Как решается кадровая проблема в Свердловской области

Вадим Третьяков:

— Это глобальная проблема, которую курирует министерство образования Свердловской области. Я лишь могу сказать, что мы задействованы в выполнении программы «Профессионалитет». Это тот формат, когда крупное предприятие, понимая, какой дефицит и в каких профессиях они испытывают и будут испытывать в ближайшее время, организовывают свои собственные кафедры у себя на территории. На обучение берут ребят со школьной скамьи. Правда в том, что сейчас все школьники уже разобраны, скоро начнется борьба за детсадовцев.

Мы привлекаем специалистов из других регионов и субъектов РФ и, возможно, будем в этом направлении сотрудничать с близлежащими странами. В прошлом году на выставке «Россия» я подписал соглашение с РУДН. Суть в том, что мы будем принимать на практику студентов из Москвы и в дальнейшем содействовать их трудоустройству. Таким образом мы будем вести борьбу за квалифицированные кадры в области экономических связей и инвестиционного продвижения.

Что способствует развитию МСБ в Свердловской области

Валерий Пиличев:

— Как вы знаете, направление поддержки у нас делится на три больших блока. Финансовая, нефинансовая и квазиимущественная поддержка. Финансовая — это наши займы и поручительства. У нас в 2023 г. действительно произошел серьезный рост в части выдачи поручительств. Это следствие хорошо продуманной работы с банками-партнерами.

Если говорить про займы, процент по нашим займам равен ключевой ставке. Соответственно, с ростом ключевой ставки спрос на займы снизился, но несущественно. Если говорить про нефинансовую поддержку, в 2023 г. у нас прошло несколько интересных мероприятий. Например, ФИНМАРКЕТ. Мы сами не ожидали, что его придется проводить в ЭКСПО, но когда количество зарегистрировавшихся перевалило за две тысячи, поняли, что «Домна» лопнет.

Вообще, в «Домне» в 2023 г. прошло порядка тысячи мероприятий. Мы видим большой спрос на услуги «Домны» со стороны начинающих дизайнеров и креативщиков, у которых нет возможности снять площади в городе и показать свою продукцию. Такой формат работы, как ярмарки, в 2024 г. мы обязательно продолжим.

У нас нет задачи разыскать, каталогизировать и продвинуть всех художников и дизайнеров, всех, кто что-то делает своими руками. Мы просто даем возможность показать себя. Рынок сам разберется, кто лучше. В этом пространстве мы показываем тех, кто делает что-то уникальное, единичное.

В 2024 г. мы планируем продолжать проект «Екатеринбург международный». У нас работает центр поддержки экспорта. Наша прямая обязанность — работать в том числе с экспортерами. Не секрет, что подавляющее большинство экспортеров Урала находится в Екатеринбурге.

К 1 августа мы планируем торжественно открыть всю «Домну», изменить входную группу — сделать большой красивый холл: существующий уже не отвечает масштабам помещения.

Креативный кластер «Домна» полностью создан за счет доходов СОФПП плюс за счет наших спонсоров, которых мы трясем как грушу осенью.

Наш Фонд уже давно окупаемый. Капитализация не меняется: сколько мы получили в месяц возвратов от предпринимателей, столько мы им и выдали. Примерно 120-130 млн руб. в месяц. Когда ключевая ставка повышается, спрос падает до нуля примерно на неделю, потом опять начинает расти. Очередь на займы, хотя и небольшая, но все равно есть.

Новые форматы и планы работы СОФПП

— В 2022 г. в ТРЦ «Веер Молл» был открыт бутик «Имена» — это еще одна площадка от Фонда, созданная совместно с администрацией Екатеринбурга и министерством инвестиций и развития Свердловской области. В 2024 г. мы планируем ее закрыть, чтобы придумать здесь что-то новое.

Наша задача в данном случае была показать на рынке новый формат работы с дизайнерами —некое пространство, где разные дизайнеры могут выставить свою продукцию. Сейчас очевидно, что многие ТРЦ делают подобные площадки. Считаем, что мы были родоначальниками такого формата, этим мы свою задачу выполнили в плане помощи бизнесу. Теперь формат успешно работает.

В 2023 г. на этой площадке свою продукцию представили 34 бренда, оборот резидентов составил 4,3 млн руб.

Фонд сохраняет все действующие программы займов и поручительств. Предприниматели могут подавать заявки. На 2024 г. запланировано много активностей в муниципалитетах: пять форумов самозанятых, не менее пяти форумов «начать свое дело», 10 выставок-ярмарок.

Также в планах форум «Грабли для бизнеса», где предприниматели выступят с короткими историями об ошибках, которые привели к успеху.

В этом году в ярмарках «Домны» смогут принять участие не только самозанятые, но и субъекты малого и среднего предпринимательства Свердловской области.

Также запланировано большое обучающее мероприятие по выходу на маркетплейсы в партнерстве с крупнейшими интернет-площадками. Предпринимателям помогут сразу заполнить карточки, чтобы стартануть с продажами.

Также на следующий год запланированы обучающие программы и специальные мероприятия для креативных индустрий.

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