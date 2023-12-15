В городе стартует новогодняя ярмарка

Сегодня в центре города откроется ярмарка с новогодними товарами и угощениями. Ярмарочные домики установлены на пешеходной части ул. Вайнера, купить товары к празднику можно будет до 24 декабря.

В центре Екатеринбурга сегодня начнет работу новогодняя ярмарка. С 15 по 24 декабря на ул. Вайнера, напротив креативного кластера «Домна», будут работать ярмарочные домики, в которых можно будет купить подарки и сувениры, новогодние украшения, сладости и многое другое. В самой «Домне» с 15 по 17 декабря пройдет новогодний маркет с разными видами активностей (лекции и мастер-классы, новогодние мультфильмы и кинофильмы в лектории, развлечения с аниматором, блеск-бар, флеш-тату, фотозона), вход бесплатный. Торжественное открытие — в пятницу, 15 декабря, в 17:30.

Известно, что для участия в ярмарке в этом году поступило рекордное количество заявок, 180, из них для участия отобрали только 40.

Выбор был непростым. На каждой ярмарке нам важно оказать поддержку новым участникам, тем, кто еще не выставлял свою продукцию в «Домне». Также мы смотрим на то, чтобы продавец мог обеспечить объем товара, достаточный для всего периода работы маркета, и чтобы продукция была потенциально интересна аудитории площадки. Пятидневная Новогодняя ярмарка — новый для нас опыт. Состав участников будет шире — отобрано 40 самозанятых, — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Напомним, накануне сообщалось, что к Новому году в Екатеринбурге украсят 10 тысяч объектов и откроют 9 ледовых городков. Тематикой главного ледового городка, на Площади 1905 года, станет творчество Александра Сергеевича Пушкина. В 2024 г. исполнится 225 лет со дня его рождения. На площади установят ледяную стенку «33 богатыря», композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь». Ель будет искусственная, высотой 30 метров. Ее украсят 55 неоновыми игрушками. В пространстве ледового городка разместят шесть горок, высота ската самой большой составит 1,1 м.Екатеринбург заплатит за это 24 млн руб.