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Четыре часа в день на общение в рабочих чатах тратят в России сотрудники офисов

Четыре часа в день на общение в рабочих чатах тратят в России сотрудники офисов
Иллюстрация: unsplash.com

Коммуникации занимают значительную часть рабочего дня. 43% опрошенных отдают предпочтение онлайн-встречам, переписки в мессенджерах выбирают 22% респондентов, еще 17% — рабочую почту.

#НОВОСТИ

За последний год четверть респондентов (24%) стали общаться в чатах в два-три раза чаще, а каждый десятый (13%) теперь тратит на переписки с коллегами в пять раз больше времени — таковы данные исследования*, которое провели аналитики Контур.Толка. При этом  12% опрошенных отметили, что у них количество переписок сократилось, а более половины офисных сотрудников (51%) уделяют общению столько же времени, сколько раньше.

22% респондентов отметили, что на переписки в мессенджерах уходит 1-3 часа, а 33% опрошенных тратят на обсуждения в чатах половину всего рабочего дня и даже больше. При этом 22% переписываются всего 15 минут, 23% уделяют этому не больше часа.

Почти половина опрошенных (46%) ежедневно поддерживают до 10 контактов с коллегами и партнерами. 39% россиян приходится каждый день вести переписку с 11-30 собеседниками, 15% вынуждены контактировать с более чем с 30 людьми ежедневно.

Треть опрошенных (31%) отметили, что состоят всего в одном-двух групповых чатах, еще треть (29%) ежедневно ведут переписки в пяти чатах, 21% респондентов поддерживают общение более чем в шести рабочих чатах. Еще 19% вообще не используют групповые чаты для общения по работе.

Ранее DK.RU рассказывал о трендах на российской рынке труда на гибридную работу, непрерывное обучение и сокращение рабочего времени.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1271 респондента в феврале 2024 г. В опросе приняли участие собственники бизнеса, генеральные директора, руководители отделов и направлений, а также линейные сотрудники предприятий из крупных городов России с населением от млн чел. Есть в распоряжении редакции.

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Автор: Валерия Зык
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