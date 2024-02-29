IT-дайджест: реальность и виртуальность. Премьера рубрики

DK.RU представляет новую рубрику, в которой будет рассказывать о самых значимых и интересных событиях в сфере информационных технологий, произошедших за месяц в России и в мире.

Эра высоких технологий сошла как лавина, роботы «вкалывают» все больше, выполняя поставленную задачу сделать человечество беззаботнее. Тем временем человечество не становится счастливее, а испытывает естественный страх перед неизведанным, ведь некоторые результаты переплетения физического и цифрового мира по-настоящему ошеломляют. Чтобы сохранить контроль над своей жизнью, людям придется принять тот факт, что во многих сферах они уже не являются «венцом творения», и осознать, что адаптация к новым реалиям — это необходимость и ключ к будущему благополучию.

DK.RU представляет дайджест IT-новостей за февраль. Ключевые события, мнения экспертов, изменения законодательства, прогнозы и достижения компаний, новости из мира кибербезопасности и искусственного интеллекта — по одной ссылке.

Первый человек с чипом в мозге учится управлять имплантом

Neuralink, стартап Илона Маска, объявил о том, что первый человек, которому в январе 2024 г. имплантировали мозговой чип под названием «Телепатия», полностью выздоровел. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление бизнесмена.

Робот-хирург поместил имплантат интерфейса мозг-компьютер в область мозга пациента, которая контролирует у человека намерение двигать рукой, запястьем и предплечьем. На первой стадии запланировано дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя свои мысли. Применение технологии в будущем нацелено на устранение последствий травм головного и спинного мозга, в планах компании — создание протезов конечностей, движение которых будет осуществляться через имплант. Также в компании видят потенциал чиповых устройств для лечения неврологических заболеваний, таких как депрессия, шизофрения, аутизм и ожирение.

По словам Маска, первый пациент чувствует себя хорошо. Предположительно, первый доброволец — частично парализованный человек с серьезными нарушениями моторных функций, именно таких пациентов после получения разрешения для проведения клинических испытаний в сентябре 2023 г. набирала Neuralink. Сейчас прооперированный человек учится управлять имплантом и уже может двигать курсором компьютерной мыши силой мысли, а также работает над тем, чтобы нажимать кнопки. Как сообщил Маск, устройство «позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто подумав».

Ранее пресс-служба компании информировала, что на 2024 г. запланировано еще 10 таких операций. За каждым из пациентов будет установлено полугодовое наблюдение, чтобы удостовериться в безопасности чипа для человека.

Отметим, что, по сообщению DailyMail, Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения кандидатов продлится до марта, а победитель будет объявлен в октябре 2024 г.

«Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или управляет, нацелены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и космосе, а также обеспечение коммуникации на глобальном уровне. Он помог сделать мир более безопасным местом», — сказал инициатор выдвижения, член норвежского парламента от либертарианской Партии прогресса Мариус Нильсен.

Обезличивание персональных данных в России регламентируют

Госдума РФ может принять законопроект об обезличивании персональных данных (ПД) уже в весеннюю сессию, заявил замминистра цифрового развития Александр Шойтов на «Инфофоруме-2024», его слова передают «Ведомости». Речь идет о поправках к закону «О персональных данных», которые подготовило Минцифры, а изменения были приняты в первом чтении три года назад, в феврале 2021 г.

Законопроект позволяет бизнесу и ведомствам обмениваться обезличенными ПД и обучать на собранных датасетах модели искусственного интеллекта (ИИ). Шойтов указал, что действие законопроекта могут расширить с ПД на «новые типы информации» — синтетические данные, геотреки и статистическое зашумление.

Текст законопроекта об обезличивании ПД не содержит перечисления их типов, уточнили изданию в Минцифры. «Если закон примут, случаи и методы обезличивания определит правительство», — подчеркнули в ведомстве.

Молодежь со всего мира объединил фиджитал-чемпионат

Игры Будущего — масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия зрелищных классических и цифровых видов спорта, которое проходит в России с 21 февраля по 3 марта 2024 г.

В Казань съехались спортсмены из 107 стран мира. 260 команд и более двух тыс. участников турнира сражаются в 21 инновационной дисциплине, объединяющей традиционные виды и виртуальные миры киберспорта (Physical + Digital = Phygital).

Соревнования разделены на пять категорий или «вызовов». В категории «Спорт» сочетаются классические виды спорта и их цифровые аналоги: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, фиджитал-гонки и фиджитал-скейтбординг.

Категория «Тактика» сочетает компьютерные шутеры и соревнования на арене лазертаг и включает в себя три дисциплины: CS:GO + лазертаг, Warface + лазертаг и Standoff 2 + лазертаг. Категория «Стратегия» включает популярные боевые арены и специально разработанную арену с испытаниями на выносливость и смекалку по двум играм: Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2.

В категории «Скорость» требуется максимально быстрое прохождение ретро-игр Retro PC, Modern PC и Retro Console. Категория «Технологии» представляет собой соревнования дронов и роботов (в партнерстве с чемпионатом Битва Роботов), которыми управляют участники.

В расширенную программу соревнований также вошли виртуальная велогонка, кибатлетика, фиджитал-bmx, Just Dance и Beat Saber.

Чемпионат показывает, какие возможности открываются перед человечеством благодаря новым технологиям, объединяющим физический и цифровой миры. «Игры будущего» в 2025 и 2026 гг. пойдут в Казахстане и Узбекистане.

Чат-бот начнет помогать пользователям портала «Госуслуги»

На форуме Digital Almaty-2024 министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что уже в 2024 г. технологию ChatGPT планируют запустить в тестовом режиме на портале «Госуслуги», сообщили «Известия».

Сейчас на «Госуслугах» действует цифровой помощник робот Макс, который за время своего существования обработал более 450 млн запросов в режиме диалога. Именно он будет усовершенствован с помощью технологий GPT.

Государственные услуги будут оказываться онлайн. Это означает, что в момент обращения будет выдаваться результат. При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять GPT, заполняя за человеком необходимые заявления, — сказал Максут Шандаев.

В Минцифры также сообщили, что при внедрении технологии генерации ответа на «Госуслугах» будет использоваться российская языковая модель. В качестве примера таких моделей названы YandexGPT и GigaChat от «Сбера». Искусственный интеллект будет «отвечать на конкретные вопросы короткими и понятными ответами, сокращая путь пользователя», также он сможет «генерировать ответ из базы знаний «Госуслуг» под конкретный вопрос, ориентируясь на сформулированную жизненную ситуацию».

Также на Digital Almaty-2024 министр сообщал, что цифровой ID (профиль на «Госуслугах») есть у 110 млн граждан РФ, а биометрические профили подключили около 18 млн россиян. Электронная подписью обзавелись 10 млн россиян, а цифровые копии личных документов взамен бумажных есть у 19 млн жителей России.

«Умные» устройства могут сливать данные их владельцев

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко на конференции Cyber Security Weekend рассказал, что в частной жизни с «умными» устройствами нужно соблюдать определенные правила, чтобы снизить риск утечек, сообщило РИА Новости.

Вопрос в том, как мы используем «умные» устройства и достаточно ли мы умны, чтобы их использовать? Чем их больше, тем они интереснее хакерам и, соответственно, выше риск потенциальной атаки, чаще всего — DDOS, когда такая «армия» зараженных устройств может атаковать инфраструктуру крупного игрока. Уже был случай, когда зараженные роутеры, «умные» камеры и т.д. помешали работе инфраструктуре Deutsche Telecom, очень крупного телеком-оператора в Европе, — сказал Дащенко.

Скомпрометированное «умное» устройство может быть использовано как точка входа для атак на другие девайсы внутри сети, что подразумевает компрометацию уже большего количества устройств одного пользователя.

Источником утечек видео, аудио и географических данных уже становились не только роутеры и «умные» видеокамеры, но и «умные» пылесосы со сферическими камерами, фитнес-браслеты, «умные» кормушки для животных, «умные» колонки и «умные» телевизоры.

Официально производители предупреждают, что могут собирать для статистики персональные данные — голос, перемещения и прочее для настроек персонализации, маркетинговых целей и так далее, — подчеркнул Владимир Дащенко.

Эксперт заключил, что сбор данных гаджетами очевиден, вопрос в дальнейшем использовании, хранении этой информации, ее защите от утечек, и заострил внимание на опасности экономии при покупке «умных» устройств.

Если вы покупаете супердешевое, условно, китайское устройство, которое полностью завязано на свою инфраструктуру, где защищенность вообще не гарантирована, нужно быть готовыми к тому, что вы и ваши данные в этом случае сами становитесь товаром, — отметил Дащенко.

Также отметим, что согласно недавнему расследованию Observer, в Великобритании растет число «высокотехнологичных» краж автомобилей. Методы, при котором воры получают доступ к автомобилю и используют бортовой диагностический порт для программирования нового ключа, вызывает опасения по поводу безопасности систем бесключевого доступа.

Единую систему распознавания лиц создадут в Екатеринбурге

Фото: unsplash.com

Внедрить в городе «единую систему безопасного сектора» на заседании Гордумы Екатеринбурга предложил депутат Александр Колесников . Экспериментальной площадкой может стать Железнодорожный район города.

В Екатеринбурге работает более трех тыс.камер видеонаблюдения, у властей также есть возможность доступа более чем к 11 тыс. камер.

Замначальника городской полиции Александр Кашигин поддержал идею и предложил для создания единой сети к системам видеонаблюдений на транспортных узлах, в сетевых магазинах и в новостройках, добавить видеодомофоны: «Отработка записей позволит оперативно раскрывать преступления и правонарушения. Есть моменты, которые может реализовать городская администрация, но есть и такие, которые нельзя реализовать без участия органов областного и федерального уровня. Когда это увяжут в единый узел, система будет работать намного эффективнее».

Образцом для подражания послужит Московская система видеонаблюдения, в которой записи с камер анализируются в режиме реального времени, а лица распознаются благодаря нейросетям.

В феврале 2024 г. Департамент транспорта Москвы опубликовал результаты первых трех лет работы системы распознавания лиц «Сфера». С 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г. AI-система видеоаналитики помогла полиции обнаружить 9 тыс. преступников, в т.ч. 1,5 тыс. опасных преступников, среди которых были убийцы, насильники и грабители. Также за три года система помогла найти 1 324 человека, числившихся пропавшими без вести, среди которых 280 потерявшихся детей. При обнаружении человека система преобразовывает его лицо в биометрический ключ, затем сверяет данные с базами розыска, после чего при совпадении автоматически оповещает полицию в течение 3–5 сек.

Среди профессий будущего появится ИИ-медсестра

Компания Amazon подготовила отчет с прогнозом появления профессий будущего, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), виртуальной реальности и метавселенных

Искусственный интеллект меняет то, как люди работают. Сегодня инструменты машинного обучения (МО) и генеративного ИИ повышают операционную эффективность и производительность труда в таких областях, как финансы, ИТ, продажи и маркетинг, среди других. Уже сегодня ясно, что владение навыками взаимодействия с ИИ будет необходимо для получения карьерных возможностей с высоким доходом в будущем.

Amazon назвал пять профессий с использованием ИИ, которые могут появиться в ближайшие 15 лет:

Аналитик точного земледелия. Эта профессия потребует высоких технических знаний, а такие специалисты с помощью ИИ-моделирования и филигранных расчетов смогут увеличивать урожайность и при максимально эффективном использовании ресурсов. Продюсер виртуального туризма. Такие специалисты будут обеспечивать иммерсивный VR-опыт для путешественников, находящихся в виртуальной реальности. А также держать в курсе всех туристических новостей с помощью обновляющегося в реальном времени контента. Специалист по кустарной реставрации. Эксперты от этой отрасли будут восстанавливать предметы старины и роскоши с помощью ИИ: технологии будут подбирать наиболее подходящий для конкретного предмета метод реставрации с учетом времени производства, культурного контекста, региона происхождения вещи и материалов, из которых предмет изготовлен. Инженер космической реальности. Такие специалисты должны будут обладать обширными знаниями в астрофизике, космологии и астрономии. Они будут задействовать человеческое воображение в связке с ИИ для визуализации глубокого космоса, вплоть до самых далеких галактик и невидимых частей космического пространства. ИИ-медсестра. Речь идет не о виртуальных медсестрах, а живых людях, которые должны будут знать, как совмещать медицинские знания и практический опыт с технической базой и пониманием устройства ИИ. Эти технологии помогут медсестрам контролировать жизненно важные показатели и следить за соблюдением пациентами плана лечения.

Kandinsky «сотворил» драконов для фарфора

Фото: ИФЗ

К наступлению года Дракона по китайскому календарю Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) создал лимитированную коллекцию бокалов с рисунками от нейросети. «Творцом» выступила нейросеть Kandinsky от Сбера. Сотрудничество превратилось в настоящий филологический эксперимент: эксперты формулировали десятки текстовых запросов, на основе которых искусственный интеллект генерировал изображения в самых разных стилях. Итогом стали два изображения: «Дракон Мудрец» и «Дракон Мечтатель». Само название нейросети Kandinsky предопределило наше сотрудничество с командой «Сбера». Это не просто совпадение. Ведь сам художник Василий Кандинский, стоявший у истоков абстракционизма, выполнял эскизы росписей для сервизов. Спустя 100 лет его цифровой «преемник» продолжил эту замечательную традицию, — отметила гендиректор ИФЗ Татьяна Тылевич. По словам вице-президента, директора департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения «Сбербанка» Максима Еременко, Kandinsky готов к применению в бизнес-целях: может оказывать помощь в разработке, к примеру, логотипа и других элементов фирменного стиля, а также создавать фотореалистичные изображения. Дома предлагают завести собаку с ИИ

Фото: Sony

Espresso — название новой модели робота-собаки Aibo, которую ограниченным тиражом выпустила японская компания Sony . Робот оснащен искусственным интеллектом и предназначен для использования в качестве домашнего питомца. С помощью ИИ электронный питомец обладает способностью самостоятельно и непрерывно обучаться, совершенствуя модель собственного поведения в зависимости от характера владельца.

Со временем ваш подход к воспитанию Aibo постепенно сформирует его личность — это может быть любящий партнер, веселый компаньон или что-то среднее между ними. Будучи заядлым исследователем, робот изучит окрестности и со временем поймет, где лучше всего встречать вас по возвращении домой. Обладая способностью изучать и запоминать лица, устройство будет распознавать самых разных людей, — отметили разработчики.

Создатели наделили электронную собаку динамичным набором естественных движений живого пса. Робот стоит $2899,99. В комплект входит зарядная станция и мячик. Модели представлены в черном, белом, бежевом и розовом цвете корпуса. Какая ролевая модель проявится в поведении робота с ИИ, если владелец будет проявлять по отношению к электронному питомцу злобу, жестокость или агрессию — не уточняется.

В Челябинске с помощью ИИ создали лимонад

Фото: lapochka.team

Искусственный интеллект проанализировал предпочтения покупателей челябинских лимонадов Lapochka, спрос на напитки бренда и отзывы на продукцию. В результате впервые в России был сгенерирован уникальный состав, в который вошли вода, соки дыни, клубники и лимона, экстракты лемонграсса и лайма. Дизайн упаковки доверили Midjourney, на банке изображено «робояблоко» с предложением попробовать технологии на вкус. Первая партия напитка была моментально раскуплена на маркетплейсах.

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