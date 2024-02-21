Пополнение QIWI-кошелька недоступно. ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка

Киви-банк занимал 89-е место в российской банковской системе. Регулятор подозревает банк в проведении незаконных операций в пользу криптообменников и нелегальных онлайн-казино.

Банк России с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви-банка, сообщает ЦБ.

Регулятор отметил, что Киви-банк проводил высокорискованные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.:

Киви-банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применял меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отмечает ЦБ, прекращение его работы не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы.

Также в ЦБ заявили, что банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России уже отправил информацию об операциях банка с признаками уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы.

Киви-банк занимал 89-е место в российской банковской системе. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам не позднее 6 марта 2024 г.

Пополнение QIWI-кошелька уже стало недоступно на фоне заявления об отзыве лицензии на банковские операции.

На решение Банка России об отзыве лицензии у Киви-банка также отреагировали инвесторы, стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) Qiwi на Московской бирже упала на 25% до 360,5 руб.

Напомним, что в июле 2023 г. у ЦБ уже возникали претензии к Киви-банку, тогда регулятор временно ограничил вывод средств физлицами с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных, рассказывал DK.RU.

В январе 2024 г. стало известно, что группа Qiwi, куда входил Киви-банк, завершает реструктуризацию бизнеса и продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главе Qiwi Андрею Протопопову. Сумма сделки оценивалась в 23,75 млрд руб. В число российских активов Qiwi помимо Киви-банк входят QIWI Кошелек, Contact, группа компаний ROWI, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других проектов.