СКБ Контур вновь вошел в первую десятку интернет-компаний страны

Согласно последним данным, стоимость компании составляет $1,4 млрд. В портфеле разработчика сейчас около 70 продуктов.

СКБ Контур вошел в десятку самых дорогих интернет-компаний страны по версии Forbes. Лидером ежегодного рейтинга остался «Яндекс», стоимость компании выросла с $10,2 млрд до $12,5 млрд. Также в первую пятерку вошли Wildberries, Ozon, Avito, 1C.

Год назад СКБ Контур занимал в списке седьмое место, в этом году оказался на десятом, стоимость компании оценивают в $1,4 млрд (против $1,8 в начале 2023 г.).

Напомним, СКБ Контур разрабатывает программное обеспечение для электронного документооборота, бухгалтерского учета и управления предприятием, всего в портфеле более 70 продуктов. Штаб-квартира компании расположена в Екатеринбурге.

Минувшим летом СКБ Контур выкупил 99,75% акций банка «Екатеринбург», ранее принадлежавший департаменту по управлению муниципальным имуществом (29,29%), Станиславу Чернецкому (29,13%), Алексею Брижицкому (10,61%), компания «Геоникс» (9,98%), Сергею Клименко и Алексею Баженову (по 9,72%). С конца 2023 г. Екатеринбургский муниципальный банк называется «Контур.Банк».

Также ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге ведущие российские IT-компании создали киберполигон для «белых» хакеров.