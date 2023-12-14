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Банк «Екатеринбург» — все. Новый владелец отказался от исторического названия

Банк «Екатеринбург» — все. Новый владелец отказался от исторического названия
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В конце 2022 г. 99,75% акций банка «Екатеринбург» приобрел «СКБ Контур». Смена названия состоялась в рамках интеграции финансовых решений банка в экосистему компании.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Банк «Екатеринбург» переименован в «Контур.Банк». На клиентов это событие не повлияет. Условия обслуживания останутся прежними, карты с логотипом банка «Екатеринбург» продолжат работать. Логотипы в офисах и на банкоматах заменят постепенно.

Переименование банка «Екатеринбург» в «Контур.Банк» произошло в рамках интеграции финансовых решений банка и экосистемы. Объединение с «СКБ Контур» позволит ему предложить предпринимателям современные технологичные финансовые продукты и сервисы, откроет больше возможностей для простого и удобного ведения бизнеса, — говорит генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных.

Напомним, что банк «Екатеринбург» появился 30 лет назад. Инициатором его создания был мэр города Аркадий Чернецкий. ГК «СКБ Контур» купила банк у администрации города в 2022 г.

На его базе «СКБ Контур» создает банк для предпринимателей.

Мы не хотим сделать просто еще один банк для бизнеса. Мы формируем экосистему, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущую деятельность клиента. Таким образом мы можем взаимодействовать с компанией и ее сотрудниками как с единым целым, обслуживая множество бизнес-процессов и закрывая максимум потребностей, — отметил директор финтех-направления «СКБ Контур» Сергей Возчиков.  

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Автор: Виктория Говорковская
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