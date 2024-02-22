Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.02
92,34
99,55
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Власти будут собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников

Власти будут собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников
Иллюстрация: РИА Новости

Информацию будут хранить на протяжении семи лет в единой государственной системе обеспечения транспортной безопасности. Доступ к ней будут иметь в том числе МВД и ФСБ.

#НОВОСТИ

Минтранс подготовил проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября будут обязаны передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты, пишет «Коммерсант». На данный момент перевозчики собирают информацию о билетах и паспортных данных пассажиров.

По информации газеты, сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Доступ к базе имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ.

В проекте приказа сказано, что с 1 сентября в базу будут отправлять данные о пассажирах, которые они указывают при бронировании и покупке билета: номер телефона, адрес электронной почты, сведения о билете. Также предлагается собирать данные учетной записи (логин и пароль) на сайте или в приложении перевозчика, IP-адрес и номер порта, с которого передавалась информация. При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать четыре последние цифры карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания. Данные будут храниться семь лет.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявили, что часть данных, которые хочет собирать Минстранс, попадает под «сведения конфиденциального характера, в связи с чем они не подлежат раскрытию без согласия субъекта таких данных».

Собеседники издания из авиаотрасли отметили, что сбор и передача такого объема данных накладывают на авиакомпании дополнительные расходы. Кроме того, собранная информация может привлечь злоумышленников:

При этом в РФ ужесточили ответственность за утечки персональных данных: юрлицам при повторном нарушении грозят штрафы до 500 млн руб., или 3% годовой выручки, — напомнил один из собеседников.

В Smartavia отметили, что пароли от личных кабинетов клиентов перевозчик не хранит, так что передать их невозможно. Так же, как невозможно передать данные банковской карты, если оплата прошла, например, через СБП:

Что касается пароля, передать мы его не можем, так как это лишь хеш пароля, который еще надо подобрать под этот хеш, что является весьма трудной задачей. Банк и четыре последние цифры номера банковской карты пассажира теоретически можно предоставить, но в случае оплаты по системе СБП или SberPay такой информации у авиакомпании не будет. Чем больше информации собирается, тем больше может быть негативных последствий в случае утечки, — отметили в компании. 

Участники рынка сошлись во мнении, что для всех перевозчиков перестройка процессов будет дорогим и долгим процессом.

Между тем, по словам собеседника издания, вопрос сбора информации о пассажирах фактически решен, Минтранс пересматривать документ не будет. При этом опасения перевозчиков о возможных утечках преувеличены, полагают авторы приказа:

С учетом развития хакерских возможностей ничего нельзя исключать, но системы ЕГИС ОТБ защищены лучше, чем системы бронирований перевозчиков. Анализ данных о пассажирах позволит оперативно выявлять поведенческие аномалии и вычислять злоумышленников от контрабандистов до террористов, — пояснил собеседник. 

Ранее DK.RU раассказывал, что Минфин намерен обязать банки постоянно отслеживать местонахождение клиента при использовании онлайн-банкинга. Это необходимо для выявления постоянного места жительства гражданина, информация будет направленя в ФНС для решения о резиденстве гражданина. 

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • Власти поделят РФ на пять «ипотечных кластеров». Какие регионы лишат льготной ипотеки?Власти поделят РФ на пять «ипотечных кластеров». Какие регионы лишат льготной ипотеки?
  • В пригороде Екатеринбурга продают особняк за 115 млн руб. Что в нем такого?В пригороде Екатеринбурга продают особняк за 115 млн руб. Что в нем такого?
  • Вслед за Турцией и Китаем. Банки ОАЭ ограничивают расчеты с РФ и закрывают счета россиянВслед за Турцией и Китаем. Банки ОАЭ ограничивают расчеты с РФ и закрывают счета россиян
  • В этом году на Каспийское море из Кольцово можно будет улететь без пересадокВ этом году на Каспийское море из Кольцово можно будет улететь без пересадок
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.