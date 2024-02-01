Для ФНС. Банки начнут вычислять проживающих за границей россиян по геолокации

Если клиент постоянно заходит в мобильное приложение банка с территории иностранного государства, банк запросит информацию о его месте жительства. Если ответа не последует, счета заблокируют.

Минфин предложил обязать банки постоянно отслеживать местонахождение клиента при использовании онлайн-банкинга, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства, который подготовило министерство финансов. Если станет ясно, что человек преимущественно пользуется интернет-сервисами с территории иностранных государств, то банк должен будет запросить у клиента дополнительную информацию о его месте проживания.

В документе сказано, что если клиент не предоставит запрашиваемые документы, банк вправе будет прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

В ведомстве заявили, что никаких решений по инициативе не принято. Поправки могут быть доработаны или признаны нецелесообразными, подчеркнули в службе.

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин объясняет, что проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента — из какой страны он заходит в онлайн-банк. Речь идет о сплошном контроле источника трафика:

Затем, если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Эту информацию требуется передать в ФНС. При этом пока из проекта постановления не ясно, как именно необходимо будет предоставить эту информацию, — рассуждает эксперт.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков добавляет, что банки, как агенты налоговой службы, при появлении подозрений должны будут дополнительно запросить информацию: нет ли у человека активов в другой стране — например, не владеет ли он там счетами или ценными бумагами. Затем эти данные кредитная организация должна предоставлять в ФНС.

При этом Алексей Войлуков добавляет, что банки и так отслеживают геолокацию клиентов, но для других целей — чтобы выявлять случаи мошенничества.

В НСФР рассказали, что местоположение, которое определяется смартфоном клиента, не всегда достоверно:

Люди могут использовать прокси-серверы или VPN-сервисы для доступа к ресурсам. Кроме того, иногда клиенты могут заходить в онлайн-банк с корпоративных устройств, которые часто применяют выход в интернет через единый IP-адрес, — говорится в отзыве НФР.

Также клиент вправе в мобильном приложении на своем устройстве ограничить права доступа к информации о местоположении, но в этом случае финансовая организация не вправе ограничивать доступ клиента к управлению своими денежными средствами.

Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина объясняет, что сейчас по Налоговому кодексу резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Если человек перестает быть резидентом, то на него распространяется иной налоговый режим:

Проживающие за границей уплачивают НДФЛ в РФ только с доходов от источников в нашей стране. Стандартная ставка — 30%, для дивидендов от российских компаний — 15%. Ставка в 13% сохраняется в исключительных случаях — например, для ряда высококвалифицированных специалистов, беженцев, сотрудников экипажа на судне РФ.

Ранее DK.RU рассказывал, что ФНС начала проверку данных о наличии иностранного гражданства или ВНЖ у россиян. Служба направила запросы россиянам, у которых есть иностранные счета, с требованием сообщить о наличии ВНЖ или паспорта другого государства, а также предоставить в налоговую информацию о количестве дней, проведенных в 2022 г. за рубежом. Кроме этого, ФНС запросила выписки по счетам иностранных банков и бумаги для подтверждения валютных операций по ним.