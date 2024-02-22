Антирекорд. В 2023 г. в России родилось минимальное количество детей с 1999 г.

Эксперты уверены, падение рождаемости связано не только с демографической ямой, большую роль играет экономическое благополучие. Многие откладывают рождение детей из-за финансовой нестабильности.

Согласно предварительным данным Росстата, в 2023 г. в России появилось 1,264 млн новорожденных. Как пишет Forbes, это минимум с 1999 г., когда после дефолта число новорожденных упало до 1,214 млн детей, а это, в свою очередь, было минимумом со времен Великой Отечественной войны.

По официальным данным на 2023 г., численность населения России оценивается в 146,4 млн человек без учета новых регионов.

Количество новорожденных в России снижается последние девять лет, говорят эксперты. Директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко отмечает, что такой процесс был ожидаемым:

Сейчас родителями становится малочисленное поколение, родившиеся в последнее десятилетие XX века. То есть численность потенциальных родителей уменьшается, из-за этого и количество родившихся уменьшается. Эта тенденция демографии предсказывалась давно.

Доцент Института демографии НИУ ВШЭ Екатерина Митрофанова добавляет, что еще один фактор снижения рождаемости — откладывание рождения детей на более поздний возраст. Средний возраст женщины при рождении первенца сейчас составляет почти 27 лет, тогда как в 90-е он был на уровне 20 лет:

К началу 1990-х в России сформировался очень низкий возраст матери, причем по всем очередностям детей. За последние 30 лет россиянки стали дольше учиться, позже вступать в семейные отношения, позже выходить замуж. Кроме того, россиянам стала доступна эффективная контрацепция, что также позволяет планировать рождение, как минимум, не раньше желаемого возраста. Рост возраста материнства в России стал возвращением к норме, характерной для всех развитых стран мира. Хотя до сих пор материнство в России одно из самых молодых среди развитых стран, — добавляет демограф Игорь Ефремов.

По мнению Ефремова, фактором снижения рождаемости с 2016 г. стало падение доходов, которые обрушились вслед за падением цены на нефть и курса рубля. Он отмечает, что реальные располагаемые доходы россиян падали четыре года подряд с 2014 по 2017 гг. При этом семьи с детьми наиболее уязвимы к бедности:

Для повышения рождаемости недостаточно, чтобы доходы не падали, нужно, чтобы они росли. Пока реальные доходы россиян не вернутся на уровень 2014 г., большого роста рождаемости мы не увидим.

Демограф также отмечает, что семьи стали чаще откладывать рождение второго и последующих детей, это связано с экономическими причинами:

Рождение второго и последующих детей значительно снижает душевой доход семьи и требует больших ресурсов. Поэтому семьи вынуждены все чаще откладывать рождение желанного второго или последующего ребенка до тех пор, пока не решат, что накопили достаточно ресурсов.

Заведующая кафедрой народонаселения МГУ Ирина Калабихина говорит, что рост числа рождений начнется примерно в 2028 г., когда дети начнут появляться у более многочисленного поколения рожденных в 2000-х.

Эксперты напоминают, что демография — важнейший фактор экономического роста. Ирина Калабихина отмечает:

В реальном времени рост рождаемости негативно сказывается на экономике — это нагрузка иждивенцами, а женщины временно не работают, что особенно болезненно в условиях острого дефицита кадров. Зато через 20 лет эти дети выйдут на рынок труда, что даст прибавку в экономический рост.

Одним из будущих последствий падения рождаемости станет дефицит на рынке труда.

Демографы уверены, что в России главной мерой поддержки рождаемости в последние годы стал материнский капитал:

Исследования показали, что примерно треть роста рождаемости до 2015 года была вызвана маткапиталом. Кроме того, длительное время доля многодетных семей в России была около 7%, а сейчас — 12%, и продолжит расти благодаря господдержке, — отмечает Ирина Калабихина.

При этом выплату маткапиала на первенца демографы считают спорным решением:

Первенец и без господдержки появляется почти во всех семьях. Проблема жилья усугубляется при рождении второго ребенка.

Ранее Росстат рассказал, как изменилась численность населения России. Как писал DK.RU, за 2023 г. население страны сократилось на 243,8 тыс. человек или на 0,17%. Наибольшее сокращение численности населения в 2023 г. было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской, а также в Саратовской и Свердловской областях.