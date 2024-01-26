Отрицательная динамика. Росстат рассказал, как изменилась численность населения России

Наибольшее сокращение численности населения в 2023 г. было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской, а также в Саратовской и Свердловской областях.

Численность населения России на 1 января 2024 г. составляет 146,204 млн человек, пишет РБК. За 2023 г. население страны сократилось на 243,8 тыс. человек или на 0,17%.

Динамика численности граждан складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. При этом Росстат не учитывал статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

В ведомстве отметили, что, несмотря на отрицательную динамику, сокращение населения России замедлилось, ведь по итогам 2022 г. оно составило 532,6 тыс. человек.

Что касается регионов, то наибольшее сокращение численности населения в 2023 г. было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской, а также в Саратовской и Свердловской областях. Самый масштабный прирост численности зафиксирован в Московской области, Москве и Тюменской области.

Росстат добавил, что по итогам 11 месяцев 2023 г. естественная убыль составила 438 тыс. человек. Рождаемость в годовом выражении снизилась на 3%, смертность — на 8%.

Как рассказывал DK.RU, Владимир Путин объявил 2024 г. в России Годом семьи «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». Во время прямой линии президент отметил, что обеспокоен демографической ситуацией в стране: