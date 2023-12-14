Мобилизация, отношения с ЕС, цели СВО. Главные заявления Владимира Путина

Президент провел пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией, ответив на вопросы журналистов и граждан РФ. DK.RU приводит главные заявления президента.

14 декабря президент России Владимир Путин провел совмещенные пресс-конференцию и прямую линию. Вопросы президенту задавали журналисты и обычные граждане. Мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным» и проходило в Гостином дворе.

DK.RU собирает главные заявления президента.

Экономические итоги

— Мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточный шаг вперед. Рост ВВП ожидается в размере 5,3% на конец года, инфляция составляет 7,5%. Но ЦБ и правительство предпринимают меры, исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям. Растет на 7,5% обрабатывающая промышленность, 10% — рост инвестиций в основной капитал. Это говорит о том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу, — заявил президент.

Промышленное производство растет, рост составляет 3,6%. Уровень безработицы 2,9%. Это очень хороший показатель, уверен президент.

По его словам, реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения — примерно на 5%. Банки по итогам года заработают больше 3 трлн руб.:

Конечно, я знаю, скажут: вот, банки жируют. Это все понятно. Но люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, для них это приятная новость.

Про цели СВО

— Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Цели России не меняются: денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины.

Также президент отметил, что русские и украинцы — единый народ, а то, что сейчас происходит, — подобие гражданской войны:

Юго-восток Украины всегда был пророссийским. Причем тут Украина? Одесса вообще русский город. Напридумывали историческую чушь. Мы смирились после распада СССР. Но юго-восток для нас всегда был важен. Они всегда голосовали за тех, кто шел на пророссийских лозунгах. Но после 2014 г. мы поняли, что нам не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной

Про вторую волну мобилизации

— Я понимаю, что вопрос мобилизации чувствительный. В первую волну мы призвали 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации. Были смешки, им давали прозвища, а они отлично воюют. 14 героев России среди мобилизованных.

Идет широкая кампания по привлечению людей к заключению контрактов. Осенью планировалось набрать 400 тыс. контрактников с небольшим. На вчерашний вечер на контракт набрано 486 тыс., поток мужчин не сокращается, заявил президент.

Вместе с добровольцами [общее число тех, кто находится на СВО] будет под полмиллиона человек. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет, — сказал Путин.

Положение российских войск в зоне военной операции практически по всей линии соприкосновения улучшается, добавил глава государства.

Отношения с ЕС и США

— Россия не портила отношения с Евросоюзом, это с ней портили отношения. Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши «американские дружки», а европейцы сделали вид, что ничего не знают.

А мы не забыли и не забудем… Они вынудили нас на эти действия. Европа стоит и молчаливо смотрит на действия США. Ну как с ними выстраивать отношения? В значительной степени они утратили свой суверенитет, решения принимают себе во вред. Внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся с оружием в руках с оккупантами. А на практике ведут себя как маршал Петен, который подчинился воле оккупантов.

Мы и с США готовы выстраивать отношения. США — нужная страна в мире, но имперская политика мешает им самим. Если они где-то уступают, это воспринимается электоратом как провал. Когда они начнут уважать другие страны и будут искать компромиссы, будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений.

Про ситуацию в секторе Газа

— То, что происходит в секторе Газа, — это катастрофа… Генсек ООН назвал сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире… Надо искать консенсусы. Должны быть имплементированы решения о создании палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме, — сказал президент.

Про участие в Олимпийских играх-2024

— Ехать или не ехать? Надо посмотреть внимательно, что там за условия: флаг, гимн… Все знают, что это наши спортсмены. Они тренируются годами. Я поддерживал, чтобы спортсмены ехали. Но надо проанализировать условия. Если они направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали и показать, что российский спорт загибается, то надо, чтобы Минспорт и НОК России проанализировали и приняли взвешенное решение.

Спорт создавался, чтобы объединять людей, а чиновники увлеклись бизнес-стороной, попали в зависимости от спонсоров. Если и дальше будут так действовать, то похоронят олимпийское движение.

Про бойцов ЧВК и поддержку добровольцев

— Проблема в том, что ЧВК не предусмотрены законом [вопрос касался участников СВО, которые заключили контракты с частными военными организациями, и теперь не могут получить льготы]. Контракты с государством не заключались, выплаты шли наличными. Трудно установить списочный личный состав этих компаний. Среди моих близких связей дети воевали в этих компаниях. Их права должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы, поддержку государства. В этом сомнений быть не может. Минобороны это знает. Если нужно, внесем изменения в закон. Будем стремиться к этому.

Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия.

Мы обязательно добьемся того, чтобы все получали одинаковую поддержку со стороны государства.

Про дедолларизацию и курс рубля

Запад стреляет себе в ногу, когда ограничивает возможности России использовать доллары и евро, заявил Владимир Путин.

Мы не отказываемся от расчетов в долларах, но нам проблемы чинят. Зачем сокращать возможности евро и доллара? Выстрелили себе в ногу. Для нас это не плохо.

Доля рубля во внешней торговле России по данным на сентябрь выросла до 40%, юаня — 33%, а доллара и евро — снизилась до 24% (а в 2021 г. была 87%).

Что касается курса рубля, он плавающий и зависит от разных условий, в том числе от растущего спроса внутри страны. Исхожу из того, что все нормализуется.

Про рост цен на яйца

— Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Говорит, что у него все в порядке. А я ему ответил, что у граждан наших есть проблемы.

А знаете что произошло? Спрос увеличился. Я сам с удовольствием яичницу ем. Мог 10 сразу с утра навернуть. Что произошло? Спрос увеличился, а объем производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Турция предложила импорт открыть, из Беларуси предлагают. Но нужно было вовремя решить. Решение в рамках ЕВРАЗЭС принято, или должно быть принято на днях.

Ситуация будет улучшаться. Приношу извинения на этот счет, это сбой в работе правительства.

Новость дополняется.