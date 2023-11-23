Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи

Ранее президент отмечал, что для изменения демографической ситуации в стране нужно поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую, здоровую семью.

Владимир Путин объявил 2024 г. в России Годом семьи, об этом сказано в указе, который размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Год семьи проводится «в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей», отмечается в документе.

Правительству до конца декабря поручено образовать оргкомитет по проведению года семьи, его председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщал DK.RU, ранее Владимир Путин обращал внимание, что в стране существенные проблемы с демографией:

Работать надо напряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере, при поддержке общественности, средств массовой информации. Поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую, здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе и религиозные. Это большой комплекс работы. Будем работать, но это нужно делать, конечно, всем обществом. Государство проводит целый комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, материнства и детства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что изменить демографическую ситуацию в стране поможет запрет на продажу препаратов для прерывания беременности.

Напомним, что 2021 г. был объявлен Годом науки и технологий, 2022 г. — Годом культурного наследия народов России, а 2023 г. — Годом педагога и наставника