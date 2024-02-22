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Почтовую карточку с работой популяризатора Урала выпустила Почта России

Почтовую карточку с работой популяризатора Урала выпустила Почта России
Иллюстрация: Почта России

Сегодня состоялись презентация и гашение новой карточки почтовым штемпелем «Гордость Урала». Отправлять ее можно будет по всей стране без дополнительных марок.

#НОВОСТИ

Почта России посвятила юбилейную почтовую карточку 160-летию уральского камнереза Алексея Денисова-Уральского. Презентация карточки и ее гашение почтовым штемпелем «Гордость Урала» состоялись 22 февраля.

Для юбилейного выпуска была выбрана работа «Октябрь на Урале» 1894 г. с узнаваемым уральским горным ландшафтом. Карточка выпущена тиражом в тысячу экземпляров.

Алексей Денисов-Уральский — живописец, камнерез, ювелир, один из первых популяризаторов Урала, автор большого числа полотен с уральскими пейзажами. Его работы представлены в музейных собраниях Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска. Карточка содержит знак почтовой оплаты литеру «В»,  для отправки послания в любой российский регион дополнительных марок не требуется.

Почта России активно популяризирует с помощью почтовой продукции имена, юбилейные события и даты, с которыми связана история Уральской земли. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в возрождение памяти выдающегося деятеля культуры начала ХХ века — Алексея Денисова-Уральского. Это первые открытки, посвященные замечательному художнику и камнерезу. Уверена, что открытки станут подарком всем почитателям творческого наследия Алексея Денисова-Уральского, будут интересны знатокам истории Урала, ведь зачастую научные открытия могут совершаться с простого созерцания почтовой открытки или марки, — подчеркнула региональный управляющий макрорегиона Урал Почты России Наталья Алемасова.

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Автор: Александра Клименко
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