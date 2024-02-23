Европейцы подозревают Raiffeisen Bank в отмывании денег с участием России

Предполагается, что еще в 2020 г. Raiffeisen Bank пренебрегал своими обязанностями по идентификации некоторых клиентов, что привело к отмыванию российских денег.

Главный финансовый регулятор Австрии сообщил о проверке отношении банка Raiffeisen Bank International в связи с возможным несоблюдением банком мер по борьбе с отмыванием денег, пишет Forbes. Расследование связано с тремя платежами с участием России, которые были проведены еще до 2020 г.

В банке сообщили, что были проинформированны о начале расследования в январе 2023 г. Центральный регулятор, в свою очередь, рассказал, что разбирательство было инициировано по факту предполагаемого несоблюдения определенных требований законодательства в отношении принципа «знай своего клиента». Вероятно, Raiffeisen Bank пренебрегал идентификацией некоторых клиентов и контрагентов перед проведением финансовых операций. При этом FMA не утверждает, что произошло преступление, связанное с отмыванием денег, подчеркнули в RBI.

Пока самое строгое наказание, которое может грозить финансовой группе, — это штраф, сообщили в банке. Там добавили, что готовы оспорить любые штрафы, хотя ни один из них еще не был вынесен. RBI также находится под следствием со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). RBI в январе 2023 г. получила от американского ведомства запрос, целью которого было «разъяснение платежного бизнеса и связанных с ним процессов, поддерживаемых RBI с банками-корреспондентами США, в свете событий, связанных с Россией и Украиной». OFAC запросил у банка сведения о его работе в России, на Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о сделках и деятельности некоторых определенных клиентов.

Райффайзенбанк остается одним из немногих иностранных банков, которые продолжают работать в России, обслуживая и частных клиентов, и бизнес. Гендиректор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль предполагал в начале ноября, что уход банка из России в 2023 г. маловероятен. Законы и правила как в России, так и в мире постоянно меняются, но RBI намерена и дальше сокращать деловую активность в стране. В декабре Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. после начала военных действий на Украине Австрия добивалась исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского списка «международных спонсоров».