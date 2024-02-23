Данные 500 млн россиян были украдены в интернете. Роскомнадзор сообщил об инциденте

«Одним этим случаем они покрыли практически весь предыдущий год»: по словам главы Роскомнадзора Милоша Вагнера, данные миллионов пользователей были скомпрометированы в результате одной утечки.

Роскомнадзор выявил крупнейшую утечку данных, рассказал ТАСС замглавы ведомства Милош Вагнер. Он добавил, что в 2023 г. количество случаев компрометации данных увеличилось в годовом выражении, но объем утечек уменьшился:

В этом году хакеры одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год. Более 510 млн записей о россиянах утекли в интернет. Когда она произошла и кто к ней причастен, будет известно в ходе расследования, которое сейчас проводится.

Отметим, в 2022 г. в сеть утекли 600 млн записей, было зафиксировано свыше 140 утечек. За весь 2023 г. ведомство выявило 168 утечек персональных данных, при этом в интернет попали около 300 млн записей о россиянах.

Так же в 2023 г. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об усилении административной и уголовной ответственности за утечку персональных данных. Законопроекты, ужесточающие порядок работы с персональными данными россиян, были подготовлены группой сенаторов и депутатов во главе с руководителем комитета Думы по информационной политике Александром Хинштейном. Пакет законопроектов был внесен 4 декабря 2023 г., и только за прошедшее с тех пор время Роскомнадзор зафиксировал 18 случаев утечки персональных данных, содержащих свыше 517 млн записей о россиянах. Размер оборотных штрафов может достигать 0,5 млрд руб., рассказывал DK.Ru. А за кражу и обработку похищенных персональных данных будет грозить до десяти лет лишения свободы.