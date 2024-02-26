Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
92,75
100,44
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Высокие цены и комиссии для водителей. ФАС выдвинула серьезные претензии к «Яндекс.Такси»

Высокие цены и комиссии для водителей. ФАС выдвинула серьезные претензии к «Яндекс.Такси»
Иллюстрация: РИА Новости

При этом ведомство не может существенно повлиять на деятельность агрегатора, поскольку в России до конца 2024 г. действует мораторий на проверки и штрафы для IT-компаний.

#ТАКСИ#НОВОСТИ

Заместитель руководителя ФАС Петр Иванов заявил, что у ведомства накопилась масса претензий к «Яндекс Такси», об этом он рассказал «Известиям».

Алгоритм ценообразования услуг такси не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», — сказал Иванов.

В ведомстве отметили, что недовольны и размером комиссии для водителей:

Плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков, около 28%, должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. До настоящего времени агрегатор не исполнил требование ФАС России, — добавил Петр Иванов.

В ведомстве добавили, что до конца 2024 г. в России действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, так что служба не может в настоящее время применить меры реагирования.

По данным ведомства, в 2023 г. им поступило больше 300 жалоб, которые связаны со стоимостью поездок и с блокировками водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO»:

Относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO» ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса», — сказал Иванов.

Напомним, что ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим на рынке еще в 2021 г. В конце 2023 г. ведомство отмечало, что злоупотребление доминирующем положением может стать причиной проведения проверки и принятия мер антимонопольного реагирования, однако до 2025 г. применение этих мер ограничено. 

Как рассказывал DK.RU, средний чек поездки в России 2023 г. составил 384 руб., за год он вырос на 25%. В «Яндекс.Такси» тогда объясняли причины роста стоимости поездки: 

На увеличение средней стоимости минуты повлиял дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%. 

Там добавили, что рынку не хватает 80 тыс. водителей, так что рост цен на услугу такси продолжится.

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • 500 млн записей о россиянах были украдены в интернете. Роскомнадзор сообщил об инциденте500 млн записей о россиянах были украдены в интернете. Роскомнадзор сообщил об инциденте
  • Администрация Екатеринбурга готова потратить более 900 млн руб. на ремонт дорогАдминистрация Екатеринбурга готова потратить более 900 млн руб. на ремонт дорог
  • За выезд на трамвайные пути автомобилистам Екатеринбурга будут грозить серьезные штрафыЗа выезд на трамвайные пути автомобилистам Екатеринбурга будут грозить серьезные штрафы
  • В Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школойВ Завокзальном построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.