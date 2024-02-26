Высокие цены и комиссии для водителей. ФАС выдвинула серьезные претензии к «Яндекс.Такси»

При этом ведомство не может существенно повлиять на деятельность агрегатора, поскольку в России до конца 2024 г. действует мораторий на проверки и штрафы для IT-компаний.

Заместитель руководителя ФАС Петр Иванов заявил, что у ведомства накопилась масса претензий к «Яндекс Такси», об этом он рассказал «Известиям».

Алгоритм ценообразования услуг такси не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», — сказал Иванов.

В ведомстве отметили, что недовольны и размером комиссии для водителей:

Плата (комиссия и иные платежи), взимаемая с перевозчиков, около 28%, должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. До настоящего времени агрегатор не исполнил требование ФАС России, — добавил Петр Иванов.

В ведомстве добавили, что до конца 2024 г. в России действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, так что служба не может в настоящее время применить меры реагирования.

По данным ведомства, в 2023 г. им поступило больше 300 жалоб, которые связаны со стоимостью поездок и с блокировками водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO»:

Относительно блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс GO» ФАС компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса», — сказал Иванов.

Напомним, что ФАС признала «Яндекс Такси» доминирующим на рынке еще в 2021 г. В конце 2023 г. ведомство отмечало, что злоупотребление доминирующем положением может стать причиной проведения проверки и принятия мер антимонопольного реагирования, однако до 2025 г. применение этих мер ограничено.

Как рассказывал DK.RU, средний чек поездки в России 2023 г. составил 384 руб., за год он вырос на 25%. В «Яндекс.Такси» тогда объясняли причины роста стоимости поездки:

На увеличение средней стоимости минуты повлиял дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли, ростом расходов на автомобили и их обслуживание, и одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%.

Там добавили, что рынку не хватает 80 тыс. водителей, так что рост цен на услугу такси продолжится.