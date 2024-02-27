Правительство предлагает профинансировать новую льготную ипотеку для IT-специалистов

IT-специалисты все еще очень нужны в России. Представителям профессии не только предложили отсрочку от армии, но и продлили действие льготной ипотеки, выделив еще 200 млрд руб.

Льготная ипотека для IT-специалистов получила втрую жизнь: кредитный лимит по программе льготной ипотеки для айтишников увеличили до 700 млрд руб., сообщили в Telegram-канале Минцифры. В ведомстве отметили, что существующий лимит по программе льготной IT-ипотеки позволяет получить поддержку 50 000 специалистов.

Об исчерпании лимитов по льготной IT-ипотеке с февраля регулярно жаловались банки: с конца января они стали сообщать о приостановке выдач кредитов по госпрограмме, так поступили Сбербанк, Альфа-банк, УБРиР, банк «Центр-инвест». В других учреждениях IT-ипотеку все еще выдавали, но выставляли условия, которые искусственно снижали возможности взять льготный кредит.

Сейчас первоначальный взнос по льготной ипотеке для IT-специалистов составляет 20%, максимальная сумма кредита — 9 млн руб. в регионах с населением менее 1 млн человек и 18 млн руб. для городов-миллионников. Изначально такой кредит могли взять специалисты в возрасте от 22 до 44 лет. В январе 2023 г. правительство повысило максимальный возраст до 50 лет и снизило минимальный — до 18.

В сентябре 2023 г. правительство отменило требования к минимальной зарплате айтишников моложе 36 лет, желающих получить льготную ипотеку. Зарплатный ценз для IT-специалистов старше сохранен: в Москве он составляет 150 000 руб., в других городах-миллионниках — 120 000 руб.

Льготная ипотека для IT-специалистов под 5% годовых была запущена в мае 2022 г. по инициативе Владимира Путина, рассказывал DK.RU. Тогда президент рассказал, что к 2024 г. на российском рынке будет дефицит в миллион айтишников. Ранее Михаил Мишустин говорил, что около 85% IT-специалистов, ранее уехавших из России, уже вернулись в страну. По словам премьера, это подтверждается данными с sim-карт. Кроме того, для них была введена отсрочка от армии. С мая 2022 г. было выдано 51 100 ипотечных кредитов на общую сумму в 447 млрд руб., банки получили более 167 000 заявок от айтишников, из которых одобрено 114 500. Всего с начала действия программы выдано более 51 000 ипотек на 447 млрд. руб. Сейчас общий кредитный лимит по программе льготной ипотеки для IT-специалистов будет увеличен с 500 до 700 млрд руб.

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