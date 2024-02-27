В зоне устойчивого роста. Свердловская область вошла в топ-3 по уровню деловой активности

По данным за IV квартал 2023 г. показатели деловой активности региона вышли в зону рекордного роста. Размер индекса RSBI составил 56,7 п., что значительно превышает средний по России (53,1 п.).

Свердловская область заняла третье место в России в территориальном разрезе индекса, расположившись между Тверской областью и Удмуртской Республикой. Отмечается, что предприятия региона планируют активно расширять штат в новом году, увеличивать зарплаты сотрудникам, по-прежнему склонны инвестировать в развитие бизнеса и развивать онлайн-каналы.

Кадровый потенциал

Предприниматели оптимистичны в части найма. Компонента «Кадры» по итогам четвертого квартала уверенно росла за счет позитивных ожиданий предпринимателей в части расширения штата. Доля компаний, планирующих принять новых сотрудников, составила 36%. В IV квартале также большая доля предпринимателей наращивала штат — 14% (+1 п.п. за квартал).

В 2023 г. деловая активность МСП держалась на высоком уровне, что также отразилось на возможностях предпринимателей. В том числе компании активно повышали оплату труда и предоставляли возможность работы по совместительству.

Доступность финансирования

Компонента «Кредиты» на отметке 63,3 п. отражает небольшое снижение кредитной активности, однако остается существенно выше общероссийского уровня (58,6 п.). Стабильно высокий показатель указывает на доступность финансирования для бизнеса и комфортные условия по кредитам.

Рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса на рынке в IV квартале во многом объясняется сезонной потребностью в пополнении оборотных средств, необходимых как для поддержания текущей деятельности в конце прошлого года, так и для реализации планов в начале 2024 г. При этом показатель одобрений по кредитам в Свердловской области высокий — 83%, для сравнения, по России он составляет 65%.

Инвестиции в бизнес

В конце прошлого года в Свердловской области свой бизнес расширили 23% владельцев компаний. Это на три п.п. выше общероссийского показателя. При этом 38% предпринимателей планируют и дальше инвестировать в собственное развитие.

Инвестиционная компонента в регионе находится на максимуме за последние 6 лет, инвестактивность в области демонстрирует рекордный рост как за счет фактических вложений, так и планируемых.

Тренды

Ключевыми направлениями деятельности для МСБ в прошлом году стали цифровизация и импортозамещение. Более 32% опрошенных развивались в области виртуального взаимодействия с клиентами, 26% за счет этого смогли расшириться в регионах, и 13% вышли в онлайн или на маркетплейсы. Фокус на импортозамещении позволил 39% собственников бизнеса расширить базу поставщиков товаров и услуг, а 27% — запустить новые направления.

В целом малый и средний бизнес позитивно оценил финансовые итоги 2023 г. Лишь 5% компаний сказали о получении значительных убытков — это в два раза меньше, чем в 2021 и 2022 гг. Большинство представителей бизнеса, ранее получивших незначительный финансовый результат, по итогам прошлого года вышли в прибыль.

СПРАВКА Индекс RSBI — исследование ПСБ и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мониторинг отражает состояние деловой активности российского бизнеса в целом, а также настроения компаний по отраслям и компонентам в отдельных регионах страны. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже — ослабление. Цель проекта «Индекс RSBI» — предоставить экспертному сообществу, самим предпринимателям и институтам поддержки актуальную и достоверную информацию о самочувствии МСБ. Замер проводится по 9 компонентам: бизнес-ожидания, продажи и прибыль, цены реализации, себестоимость, кадры, количество клиентов, доступность финансирования, баланс запасов и инвестиции, а итоговые значения мониторинга становятся показательным индикатором экономической ситуации.

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