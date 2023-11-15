Как открыть производство на Среднем Урале и достичь успеха

Инвестору, который хочет запустить или расширить свое предприятие, предстоит пройти длинный и непростой путь. Как преодолеть его быстро и без лишней бюрократии? Разбираем пошагово.

Свердловская область — один из наиболее привлекательных регионов для ведения бизнеса. Это подтверждает объем средств, которые вкладывают внешние и внутренние инвесторы. Так, например, в 2022 г. объем инвестиций в основной капитал составил 541,7 млрд руб.

Путь инвестора на первый взгляд кажется достаточно сложным — период с момента зарождения идеи до запуска производства иногда затягивается на несколько лет. Поиск финансирования — далеко не единственная проблема, с которой может столкнуться предприниматель. DK.RU рассказывает, как пройти этот тернистый путь с минимальными временными потерями и максимальной эффективностью.

Шаг 1. Найти землю для строительства

Подобрать площадку можно, используя информацию из открытых интернет-ресурсов. Собственники земли публикуют объявления на таких сервисах, как «Авито» и «Циан». В Свердловской области работает более удобный инструмент — Инвестиционная карта. Сейчас на ней более 300 земельных участков и помещений, которые можно приобрести или арендовать для своего бизнеса. Обозначены и площадки ОЭЗ, и территории опережающего социально-экономического развития.

Преимущество сервиса заключается в том, что здесь также можно узнать об основных ресурсоснабжающих организациях территории и их тарифах, ограничениях по использованию площадок, найти контакт представителя администрации муниципалитета, который отвечает за работу с инвесторами.

За услугой подбора участка можно обратиться и к специалистам Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области — они подскажут, где выгоднее разместить предприятие, и на какие льготы можно рассчитывать.

Среди тех, кто уже воспользовался такой возможностью — производитель отечественного оборудования для бесперебойного питания Esil Power Systems. Пока предприятие арендует площади, но в ближайшем будущем планирует переехать — недавно оно приступило к строительству собственного завода.

В Агентстве по привлечению инвестиций нам помогли быстро подобрать площадку для строительства — в индустриальном кластере «Демидовский» в Большом Истоке. Кроме этого, мы искали дополнительные средства на реализацию проекта, и куратор организовала для нас встречи с основными банками, реализующими государственные программы льготного кредитования. Благодаря одной из этих встреч мы получили заем. Сейчас продолжаем сотрудничать с Агентством и по другим направлениям, — рассказал директор компании Евгений Маслак.

Шаг 2. Решить административные вопросы

После того как инвестор определился с участком для открытия производства, ему предстоит решить массу организационных и юридических вопросов. Например, убедиться, что участок имеет нужный вид разрешенного использования — в противном случае его придется менять. Нужно решить и вопрос по подключению инженерных коммуникаций, получить разрешение на строительство (а иногда для этого — представить свой проект градостроительному совету и заручиться его поддержкой).

Эти и многие другие вопросы решаются совместно с администрациями муниципалитетов. Наладить взаимодействие с ними помогут специалисты Агентства по привлечению инвестиций — они дадут подробные разъяснения по формальным процедурам и обеспечат комплексное сопровождение проекта. Агентство — подведомственная организация министерства инвестиций и развития Свердловской области. Поэтому пользуется поддержкой областных органов власти, имеет прямой выход на администрации муниципалитетов и городских округов. Значит, поможет решить большинство организационных вопросов.

Шаг 3. Найти финансирование

Не всегда у инвестора есть возможность реализовать проект на собственные средства. Часто приходится искать дополнительное финансирование — для этого предприниматели начинают подбирать гранты и субсидии, искать кредиты на выгодных условиях.

В Свердловской области бизнесу доступен широкий спектр мер господдержки и специализированные банковские инструменты. Например, сегодня пользуется спросом программа промышленной ипотеки, кредиты для МСП на закупку оборудования, модернизацию и запуск новых производств. Существуют гранты на создание комплектующих, инвестиционные налоговые вычеты.

У каждой из этих программ — свои требования и тонкости, в которых ориентируются, пожалуй, только профессионалы. Далеко не во всех компаниях есть специалисты, которые могут подобрать нужный инструмент для развития бизнеса и правильно подготовить заявку и сопровождающий ее пакет документов. Специалисты Агентства по привлечению инвестиций хорошо знакомы с требованиями, которые предъявляют банки и институты развития. Они проконсультируют, как правильно оформить заявку и ускорить тем самым ее рассмотрение.

Фото: предоставлено НТЗМК

Среди компаний, чьи инвестпроекты сопровождает Агентство, — Нижнетагильский завод металлических конструкций. Предприятие приступило к модернизации производства. На первом этапе запланировано строительство административно-бытового комплекса — работы начнутся уже в ноябре. На втором этапе рассчитывают снести старый АБК и построить на его месте новый склад для продукции.

Как рассказала DK.RU финансовый директор НТЗМК Елена Испалани, сейчас сотрудники Агентства помогают им привлечь дополнительные средства на реализацию проекта и получить налоговые льготы.

Мы рассчитываем получить льготный кредит от ВЭБ.РФ: агентство организовало визит представителя к нам на производство и онлайн-консультации по подготовке пакета документов для кредитования. Кроме этого, Агентство организовало визит на территорию нашего завода делегации из министерства инвестиций и развития Свердловской области во главе с министром. Сейчас мы готовим документы для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта. Благодаря налаженным контактам, нас в министерстве знают, и относятся к нам очень доброжелательно, — отметила Елена Испалани.

Шаг 4. Получить поддержку в реализации проекта

После завершения строительства у инвестора появляются новые задачи — наладить производственные процессы, найти покупателей продукции, начать зарабатывать. На этом этапе предприятие тоже может получить поддержку от Агентства по привлечению инвестиций.

Предприниматели могут участвовать в обучающих мероприятиях, получать консультации по вопросам ведения бизнеса, участвовать в акселераторах. Например, уральская компания «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» благодаря Агентству попала в обучающую программу для IT-предпринимателей «Спринт», которую курируют Фонд развития интернет-инициатив и Минцифры России. Еще один популярный проект — «Производительность труда», через него прошли десятки уральских компаний.

Много вопросов возникает у бизнеса, который планирует выпускать импортозамещающие комплектующие. Агентство, среди прочего, помогает наукоемким производствам получить федеральное финансирование НИОКРов, а также — попасть в реестр Исполнителей и производителей федерального Агентства по технологическому развитию, так как Агентство является региональным оператором АТР. Производители из этого реестра АТР могут на конкурсной основе разработать конструкторскую документацию для импортозамещающей продукции. В реестр с помощью агентства уже попали четыре уральские компании.

Шаг 5. Выйти на новые рынки

Заработав репутацию в регионе присутствия, предприятия стремятся найти клиентов по всей России и за рубежом. Но не все знают, как это сделать. Одним из действенных способов найти контакты считаются отраслевые выставки. Агентство по привлечению инвестиций выступает оператором участия Свердловской области в различных выставках и помогает компаниям попасть на них. Работа с Агентством увеличивает шанс представить продукцию на коллективном стенде Свердловской области бесплатно.

Так, только в этом году при содействии Агентства уральские компании участвовали в «ИННОПРОМе», его зарубежных «филиалах»: «ИННОПРОМ.Казахстан», «ИННОПРОМ.Центральная Азия», — медицинской выставке Medinex в Баку и выставке обрабатывающей промышленности Ondeu Expo в Астане.

Задача Агентства по привлечению инвестиций — понять потребности и проблемы инвесторов и найти оптимальное — быстрое и эффективное решение на любом этапе работы, — отметил директор Агентства по привлечению инвестиций Михаил Васильев. — Делаем мы это в режиме «одного окна», другими словами, инвестору не нужно обивать двери и искать ответственного за тот или иной вопрос. И самое важное — все услуги Агентство оказывает бесплатно.

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