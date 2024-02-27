«Точка» выплатит деньги клиентам рухнувшего банка Qiwi. Как вернуть средства?

Застрахованную часть средств в размере 1,4 млн руб. выплатит АСВ, а остальные деньги клиентам переведет банк Точка. Владельцы Киви-кошельков должны будут написать заявление в АСВ.

Банк «Точка» из собственных средств выплатит клиентам суммы, заблокированные на счетах в Киви банке, говорится в сообщении «Точки». Общий объем платежей может достичь 8 млрд руб. В банке объяснили, что Точка будет возмещать суммы, не покрытые страховкой АСВ, на счетах клиентов. Выплаты не будут касаться Киви-кошельков.

Точка выкупит у своих клиентов права требования к Киви и возьмет на себя все риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии Банка Точка. Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуального на 21.02.2024, — говорится в сообщении банка.

Клиенты, входящие в список вкладчиков АСВ и заключившие с Точкой договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн руб. и остатком на счете. Например, если на счетах в Точке на базе Банка Киви было заморожено 12 млн руб., клиент получит 1,4 млн руб. от АСВ, а 10,6 млн руб. зачислит Точка.

Первые платежи Точка собирается совершить уже 5 марта, первые платежи от АСВ начнутся не позднее 6 марта, говорится в сообщении банка.

В банке добавили, что клиенты, которые не попадают под критерии вкладчиков АСВ, смогут получить всю сумму, которая была на счете на момент отзыва лицензии.

Всего на лицензии Киви были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов — это 3% от общего числа клиентов Точки. На них хранилось 8 млрд руб., которые не покрываются страховкой АСВ. Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса. Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента — дело принципа. Для нас клиент дороже денег, — говорит СЕО Точки Андрей Завадских.

Напомним, что с 2017 г. банк Точка работает по мультибанковской системе: клиенты могли на базе Точки осуществлять операции через Киви банк и Банк «Открытие». До ноября 2021 г. Киви владела 40% доли в Точке. Эта доля позднее была продана «Открытию». В начале 2023 г. банк Точка получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин заявил «Ведомостям», что если «Точка» идет на такой шаг, то у нее есть основания рассчитывать на удовлетворение требований, которые она планирует аккумулировать. Ведь лицензию у Киви банка отняли из-за нарушений антиотмывочных требований, так что у банка может быть необходимый объем средств для удовлетворения требований всех кредиторов на 100%.

Советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк добавил, что, если отзыв лицензии у «Киви банка» ограничится только ликвидацией, то банк «Точка» сможет все вернуть в течение полугода.

Как рассказывал DK.RU, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка 21 февраля, доступ клиентов к средствам оказался заблокированным. По подсчетам АСВ, размер страховой ответственности составит 4,3 млрд руб. Средства смогут получить почти 300 физлиц, порядка 11 тыс. ИП и 9 тыс. юридических лиц (из реестра малого бизнеса).

Киви банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования.

В АСВ ранее рассказывали, что владельцам Киви-кошельков нужно будет писать заявление на восстановление средств. В нем необходимо указать ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, платежные реквизиты кредитора, номер кошелька и сумму денежных средств. К требованию надо приложить справку сотового оператора с подтверждением, что номер, на который оформлен кошелек, принадлежит кредитору.

Ранее АСВ поясняло, что на рассмотрение заявки потребуется до 30 рабочих дней, а выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур.