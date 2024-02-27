Поддержать своих. Параллельный импорт иностранных автозапчастей могут ограничить

В России уже производят системы ABS и ESP, автомобильное масло, расходники, а вскоре запустят производство подушек и ремней безопасности. Именно эти позиции могут исключить из параллельного импорта.

Минпромторг обсуждает с бизнес-сообществом вариант исключения из Перечня параллельного импорта автозапчастей некоторых автомобильных брендов, пишут «Известия». В ведомстве полагают, что отечественные компании, которые осваивают выпуск автомобильных комплектующих, смогут заместить иностранные бренды.

Как пишет издание, костромская «Итэлма» в 2023 г. занялась выпуском систем ABS и систем стабилизации (ESP). В Ульяновске в 2025 г. стартует первое в стране производство автомобильных систем безопасности, в том числе подушек безопасности, рулевых колес, ремней безопасности и электронных блоков управления. Калининградский «Автотор» будет изготавливать импортозамещающие комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку.

Член правления Союза автосервисов России Илья Плисов говорит, что в России отрасль производства автозапчастей только начинает свой путь:

Очевидно, что без протекционистских мер вложения в предприятия могут оказаться неэффективными. Мировые производители обладают экспертизой и пользуются эффектом масштаба.

Илья Плисов объяснил, что ограничение параллельного импорта позволяет, во-первых, снизить количество контрафакта. Во-вторых, отдать управление ценами производителям легальной продукции. В третьих, возложить на импортера и производителя гарантийные обязательства.

Пока что местные автокомпонентные предприятия занимают не более 5% оборота последпродажного обслуживания автомобилей. Из всех запасных частей, используемых в отрасли для ремонта автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, РОАД и Союз автосервисов не видят ни одного бренда, чья продукция полностью по всем артикулам замещена российскими производителями. Поэтому Союз выдвигал проект поартикульной защиты местных производителей. Цель — поддерживать товар, который уже производится на территории РФ, — говорит эксперт.

Консультант по автопрому Сергей Бургазлиев согласен, что в целом проще привезти запчасти по параллельному импорту, однако, если правительство ставит цель сохранить и развивать отечественный автопром и компонентную базу, то придется идти на непопулярные меры, в том числе и за счет сокращения числа брендов, доступных для параллельного импорта.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что исключить бренд из списка можно только в двух случаях: либо его продукция производится в России, либо будет поставляться официально.

Я думаю, если здесь кто-то закладывает на расширение производства компонентов, он хочет подрезать потенциальную конкуренцию по «серому» ввозу. Это может быть масло, у нас же много его делают, какие-то расходники, — говорит он.

Ранее DK.RU рассказывал, что стоимость автомобильных запчастей на легковые машины выросла на 7–17% по итогам 2023 г. В связи с ростом цен стоимость техобслуживания (ТО) автомобилей возросла примерно на 10–15%.