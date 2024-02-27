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Мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажки

Мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажки
Иллюстрация: ru.freepik.com

Участок в 43 гектара по соседству с ЖК «Светлый» нужен для строительства высотного жилья и сопутствующих объектов инфраструктуры — школы, детского сада. Впереди — общественные слушания.

#НОВОСТРОЙКИ#НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга намерены отдать земли СНТ «Малина», СНТ «Малина-2» и СНТ «Виктория», расположенных вдоль Кольцовского тракта, под жилую многоэтажную застройку. 

Планируемый к возведению жилой комплекс рассчитан на проживание более 840 человек. В этой локации также должны появиться школа на 1500 мест и дошкольное образовательное учреждение на 350 мест.

Как пишет ЕАН, отведенный для объектов капитального строительства участок имеет площадь 9,5 га. Для прокладки новых улиц и строительства ЖК потребуется изъять не менее 20 участков СНТ.

Общественные обсуждения проекта пройдут до 19 марта. Замечания принимаются с 27 февраля по 11 марта.  

Напомним, что Свердловские власти ждут от девелоперов 3,3 млн кв. м жилья в 2024 году.

Наша задача — при сохранении высоких темпов жилищного строительства обеспечить соответствующий рост сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, дорог, коммунальных сетей, транспорта, мест для отдыха. Дисбаланс здесь недопустим. Это напрямую влияет на уровень комфорта людей, — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Сейчас в регионе в стадии строительства 4,7 млн кв. м жилья. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом свыше 16 млн кв. м.  

Ранее руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков поделился своим видением текущей ситуации на рынке жилой недвижимости Екатеринбурга в колонке для DK.RU :

Рыночная невозмутимость продавцов и покупателей в конце зимы вполне объяснима. Но весна потребует от них конкретных действий. Предложение на вторичном рынке должно начать расти. Работа над новыми проектами не останавливается, процесс выхода на рынок новых девелоперов не завершен. Предполагаемая отмена льготной ипотеки — стимул не только для покупателей, но и для девелоперов, у которых эскроу-счета пока не наполнены, а цены слишком высоки. Весной рынок жилья может стать более дробным. И здесь важно, чтобы внешнее спокойствие не переросло в бездействие.

Автор: Виктория Говорковская
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