Мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажки

Участок в 43 гектара по соседству с ЖК «Светлый» нужен для строительства высотного жилья и сопутствующих объектов инфраструктуры — школы, детского сада. Впереди — общественные слушания.

Власти Екатеринбурга намерены отдать земли СНТ «Малина», СНТ «Малина-2» и СНТ «Виктория», расположенных вдоль Кольцовского тракта, под жилую многоэтажную застройку.

Планируемый к возведению жилой комплекс рассчитан на проживание более 840 человек. В этой локации также должны появиться школа на 1500 мест и дошкольное образовательное учреждение на 350 мест.

Как пишет ЕАН, отведенный для объектов капитального строительства участок имеет площадь 9,5 га. Для прокладки новых улиц и строительства ЖК потребуется изъять не менее 20 участков СНТ.

Общественные обсуждения проекта пройдут до 19 марта. Замечания принимаются с 27 февраля по 11 марта.

Напомним, что Свердловские власти ждут от девелоперов 3,3 млн кв. м жилья в 2024 году.

Наша задача — при сохранении высоких темпов жилищного строительства обеспечить соответствующий рост сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, дорог, коммунальных сетей, транспорта, мест для отдыха. Дисбаланс здесь недопустим. Это напрямую влияет на уровень комфорта людей, — сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Сейчас в регионе в стадии строительства 4,7 млн кв. м жилья. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом свыше 16 млн кв. м.

Ранее руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости, партнер аналитической платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков поделился своим видением текущей ситуации на рынке жилой недвижимости Екатеринбурга в колонке для DK.RU :