Свердловские власти ждут от девелоперов 3,3 млн кв. м жилья в 2024 году

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству строительства и развития инфраструктуры региона принять «исчерпывающие меры» для достижения этой цели в ходе заседания правительства области.

Согласно отчету первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, в 2023 г. на Среднем Урале было введено 3,26 млн кв. м жилья — на 11% больше, чем в 2022 г. 55% от общего объема жилого строительства — многоквартирные дома.

90,4% многоквартирных домов, построенных в регионе, приходится на Екатеринбург. Вклад мегаполиса по всем типам жилищного строительства составил 57%. Среди муниципалитетов за пределами областного центра наибольший ввод жилья обеспечили Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма, Березовский и Полевской.

Алексей Шмыков подчеркнул, что строительная отрасль является одной из перспективных и быстро растущих в экономике региона. Объем строительно-монтажных работ за 2023 г. составил 410 млрд. руб., а инвестиции в основной капитал — 260 млрд. руб.

По оценке властей, в 2024 г. девелоперы намерены сдать более 3,3 млн кв. м жилья в Свердловской области.

Наша задача — при сохранении высоких темпов жилищного строительства обеспечить соответствующий рост сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, дорог, коммунальных сетей, транспорта, мест для отдыха. Дисбаланс здесь недопустим. Это напрямую влияет на уровень комфорта людей, — сказал Алексей Шмыков.

Сейчас в регионе в стадии строительства 4,7 млн кв. м жилья. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом свыше 16 млн кв. м.

Напомним, что в 2023 г. в Свердловской области были запущены новые жилые проекты общей площадью 2 млн кв. м. Как пишет в своем телеграмм-канале руководитель комитета по аналитике глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, это на 19% больше, чем в 2022 г.

Мы часто говорим о том, что проектное финансирование и льготные ипотечные программы сильно изменили чувствительность к риску у девелоперов. Интересно, что в начале 2020 г. часто можно было слышать тезис о том, что «мы помним кризис 2009 и 2015 гг. и будем осторожными». Тогда многие ждали спада рынка в условиях карантинных ограничений. Сейчас если и ждут спада, то не боятся его. Осторожность осталась в прошлом. Объем запуска новых проектов рос в 2022 г. на фоне падения продаж, вырос он и по итогам 2023 г., когда объем реализации квартир достиг рекордных отметок, — отмечает Михаил Хорьков.

В начале января 2024 г. предложение на рынке новостроек Екатеринбурга составляло 47 тыс. квартир, из них около 3 тыс. квартир уже сданы в эксплуатацию.