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«Осторожность в прошлом»: объем новых проектов застройщиков на Среднем Урале заметно вырос

«Осторожность в прошлом»: объем новых проектов застройщиков на Среднем Урале заметно вырос
Автор фото: Денис Полуэктов. Иллюстрация: DK.RU

По сравнению с 2022 г., в 2023 г. они запустили на 19% больше проектов по строительству жилья. Тем временем, на рынке ожидают сокращение покупательского спроса.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Всего в 2023 г. на рынке новостроек Свердловской области были запущены новые проекты, общей площадью 2 млн кв. м. Как пишет в своем телеграмм-канале руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков со ссылкой на данные ЕИСЖС, это на 19% больше, чем в 2022 г.

Объем новых проектов на рынке рос и в других регионах России. В целом по стране в 2023 г. застройщики начали возводить 49 млн кв. м. жилья. По сравнению с показателем 2022 г., это на 21% больше.

Мы часто говорим о том, что проектное финансирование и льготные ипотечные программы сильно изменили чувствительность к риску у девелоперов, — пишет Михаил Хорьков. — Интересно, что в начале 2020 г. часто можно было слышать тезис о том, что «мы помним кризис 2009 и 2015 гг и будем осторожными». Тогда многие ждали спада рынка в условиях карантинных ограничений. Сейчас если и ждут спада, то не боятся его. Осторожность осталась в прошлом. Объем запуска новых проектов рос в 2022 г. на фоне падения продаж, вырос он и по итогам 2023 г., когда объем реализации квартир достиг рекордных отметок.

О том, что уральские застройщики наращивают активность, в УПН говорили еще осенью. Так, в третьем квартале 2023 г. индекс кранов  (количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов) достиг отметки в 177 штук. Весной 2023 г. на жилых стройках в Екатеринбурге работало 149 кранов

Ранее DK.RU писал, что 2023 г. был ознаменован рекордными продажами квартир в новостройках. Пик продаж был достигнут в сентябре, когда в Екатеринбурге было реализовано более 5 тыс. квартир. А всего за год по договорам долевого участия в строительстве продали более 36 тыс. квартир.

В начале января 2024 г. предложение на рынке новостроек Екатеринбурга составляло 47 тыс. квартир, из них около 3 тыс. квартир уже сданы в эксплуатацию. 

Читайте также спецпроект DK.RU о том, как выбрать жилье в Екатеринбурге.

Автор: Елизавета Порошина
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