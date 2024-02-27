Холдинг VK пытается выкупить digital-права на показ Олимпиады-2024

VK Холдинг сможет заменить госканалы «Первый» и «Россия 1», которые планируют отказаться от трансляции традиционных летних Олимпийских игр по политическим соображениям, как и канал «Матч ТВ».

Холдинг VK ведет переговоры с крупнейшим оператором спортивных прав «Телеспорт Груп» Петра Макаренко, и стороны уже близки к договоренности. Как рассказал источник РБК на телевидении и в самом холдинге, Макаренко вышел с предложением к холдингу VK по digital-правам на Олимпиаду еще в 2023 г. Интерес Макаренко вызван в частности тем, что «Первый канал» и входящий в государственных холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать летние Игры. Решение «игнорировать» Олимпиаду связано с общей геополитической повесткой, рассказали на ВГТРК:

Российские спортсмены смогут принимать участие только под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Да и телевизионные рейтинги турнира на этом фоне вряд ли будут высокими.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Сейчас права на показ Олимпиады находятся у оператора спортивных трансляций «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Еще в 2022 г. он заявлял, что купил права не только на летние Игры 2024 гю, но и на зимние, которые состоятся в 2026-м, а также на чемпионат Европы по футболу 2028 г.

Согласно данным источников издания, в реальности расчет Макаренко с Международным олимпийским комитетом (МОК) еще не произведен. Все осложняется тем, что у Макаренко есть обязательства перед МОК по показу 200 часов контента на каналах free-to-air, в России к ним относятся каналы первого и второго мультиплексов, в том числе «Первый», «Россия 1» и «Матч ТВ».

«Матч ТВ» пока не определился по поводу трансляции Олимпиады. Руководство канала ждет финального решения от Министерства спорта и Олимпийского комитета России (ОКР) с позицией по участию спортсменов из России, после чего будет принимать решение. Ранее Владимир Путин поручил этим ведомствам сформировать предложения по участию российских атлетов в турнире, а Минспорт и ОКР должны определить по каждой спортивной федерации, на каких условиях они поедут на Олимпийские игры и какие декларации будут предписаны им для участия. Кроме того, у самого МОК в принципе нет окончательного решения, предоставлять ли сигнал на Россию.

Обычно максимальный интерес к digital-правам на спортивный контент проявляет онлайн-кинотеатр Okko. Платформе принадлежат права на трансляцию Кубка африканских наций — 2023, Кубка Дэвиса (крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе), чемпионата Европы по фигурному катанию, чемпионата и Кубка мира по биатлону, Евролиги, испанской Ла Лиги, Лиги наций УЕФА, Кубка и Суперкубка Италии и т.д. Однако в пресс-службе Okko сообщили, что не планируют приобретать права на трансляцию Олимпийских игр.

Исполком МОК в конце 2023 г. объявил о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже только в нейтральном статусе, рассказывал DK.RU. Также к участию допустят только тех спортсменов, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта, причем индивидуально. Участвовать в командных состязаниях российские спортсмены не будут. К участию не допустят тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию на Украине и имеет отношение к армии. На парижской Олимпиаде будет запрещена любая российская символика, включая флаг и гимн. Итого на 8 декабря 2023 г. всего восемь россиян квалифицировались на Олимпиаду, большинство из них — представители дзюдо. В случае допуска россиян к Играм претендовать на участие в соревнованиях смогут 108 атлетов. Аналогичные ограничения уже действовали на зимних Играх в Пекине в 2022 г. А на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане россиян представляли как «олимпийских атлетов из России».